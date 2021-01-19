越共13大，被采檢者二次結果陰性才能與會

越南共產黨第13次全國代表大會下周一開幕，當局出動數百醫護人員對總計近5000名出席人員與 採訪記者進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎 ）核酸檢驗，被采檢者二次結果呈陰性才能與會。由於被檢測者人數眾多，越南共計出動數百醫護人員。

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中央社報道，越共13大將於 1月25日至2月2日在首都河內召開，這場為期9天的會議 ，將選出未來5年的越共總書記、越南總理、國家主席 以及越南國會主席。

為確保會議順利進行，當局要求所有出席人員，包括4299名黨代表、來賓、官員，以及近500名越南媒體 記者、近60名派駐越南的外國媒體記者，總計近5000人 都需要接受2次COVID-19篩檢，結果都是陰性才能出席 。

檢測工作自18日展開，其中針對媒體所進行的兩次 篩檢分別訂於18日與23日。采檢方式為咽喉拭子，醫護人員以棉棒深入被采檢者喉嚨， 用力擦拭後咽喉部位以取得細胞。

河內市衛生局副局長黃德幸表 示，河內已連續150多天無新增病例。為做好防疫工作 ，已加強檢查和監督力度，發現和處理違反防疫規定的 對象。河內有關單位要求民眾進出醫院、超市、車站等公 共場所須戴口罩。根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至發稿，越南共有1539 人染疫，其中35人病亡。越南已連續40多天未見本土病 例。