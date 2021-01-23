奧委會主席誓言舉辦奧運　全體選手將接種疫苗

國際奧委會（IOC）主席巴赫22日與各國和各地區奧委會（NOC）在線交換意見，再次表明了一定舉辦東京奧運的堅定決心，而國際奧委會（IOC）22日表示：計畫為全體參賽選手接種新冠病毒疫苗。

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出席在線會議的日本奧委會（JOC）主席山下泰裕透露稱，各國和各地區奧委會(NOC）方面沒有提出對舉辦表示擔憂的看法。

英國《泰晤士報》（網絡版）登出了“日本政府私下得出結論認為不得不取消東京奧運會”的報道，21日的《泰晤士報》（網絡版）引用自民黨幹部的話說：“大家都同意延期一年的東京奧運會的舉辦是困難的。”“政府正在研究把目標放在2032年召開。

巴赫否定說這是“假新聞”，他還高度肯定了日本的籌備狀況，但是他也表示近期將向各國和各地區奧委會（NOC）實施有關東京奧運準備的相關問卷調查。

據悉，在新冠病毒還在進一步於世界急速蔓延並在日本不斷擴大的情況下，國際奧委會正在研討給所有的參賽運動員接種疫苗的的計畫。目前日本還沒有開始接種疫苗，但是正在緊鑼密鼓準備在2月下旬開始接種。

因為2024年的巴黎奧運會和2028年的美國洛杉磯奧運會已經決定了下來，如果日本在今年之內不能舉行，只能拖到2032年舉行，因此菅義偉政權下定決心一定舉辦。

目前日本政府認為：假設7月23日奧運開幕時，全球新型冠狀病毒肺炎疫情仍然未平息，就是禁止觀眾入場也要舉辦，避免奧運再度延期甚至取消，同時也希望為支持率日益下降的菅義偉政權加分，另外的方案分別是視疫情的狀況，採取容許觀眾入場不設限制或允許會上容納量限度的一半觀眾入場。