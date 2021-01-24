日美防長電話會談確認釣魚島問題

日本防衛相岸信夫1月24日與美國拜登政府新就任的國防部長勞埃德·奧斯汀舉行電話會談。岸信夫祝賀勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）當選新的美國國防部部長，考慮到在東海及南海中國不斷增強軍事影響力，雙方確認了反對以軍事力量為背景單方面改變現狀的動向。

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關於釣魚島，雙方確認了釣魚島防衛是規定美國防衛義務的《日美安保條約》第五條的適用對象。雙方還就推進朝鮮核與彈道導彈“完全且可驗證、不可逆的廢棄”（CVID）達成一致。

雙方一致同意就美軍在日本的駐留經費問題進一步磋商，並推進這一磋商早期達成協議。並將視新型冠狀病毒的疫情狀況，確認早期實現兩防長面對面地會談，奧斯汀表示有意儘早訪日。

岸信夫在電話會談向媒體透露，奧斯汀表示重視印度太平洋地區。

拜登政府起步後，日美閣僚進行溝通尚屬首次。以何種姿態面對中國，在美國新政府下兩國將如何對應將成為焦點。兩人一致認為，在日本周邊安全保障環境日益嚴峻的形勢下，駐日美軍的快速反應和靈活機動的能力很重要。

岸信夫表示：勞埃德·奧斯汀部長對亞洲的安全保障環境抱有強烈的關心，讓人感到美國重視日美同盟。將進一步建構相互信任的關係，進一步加強抑制力。