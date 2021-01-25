日本稱美國維持對華強硬路線令日本感到放心

日美兩國防長進行了拜登新政府上台後的首次對話。由於美國新政府打出了國際協調的旗幟，也有觀點認為其傾向與中國緩和關係。但以對華強硬路線為首，美國在安保領域的基本姿態得以維持，令日本政府如釋重負。但對於如何應對中國的海洋活動及朝鮮的核與導彈開發，拜登政府尚未提出具體戰略，日方打算對美方的態度進行研判。

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據跟他說今天報道稱，美國維持對華強硬路線令日本感到放心。

日本防衛相岸信夫對美國國防部長奧斯汀明言尖閣諸島（中國稱釣魚島）是《日美安保條約》第五條的適用對象的表態說，“您的話非常令人膽壯。”日美防長24日舉行了電話會談。美國國防部長奧斯汀明言尖閣諸島（中國稱釣魚島）是《日美安保條約》第五條的適用對象，此話令日本防衛相岸信夫笑容滿面。

會談後，奧斯汀還在推特上表示願協助日本提出的“自由開放的印度太平洋”構想。防衛省相關人士回顧稱：“讓（奧斯汀）理解了東亞嚴峻的安保環境。會談及格了。”

共同社說，日方感到放心的背後存在着其對中國在東海及南海軍事影響力日益增強的危機感。

去年尖閣周邊發現中國海警船的天數超過300天，創下歷史新高。本月22日，中國還通過了允許海警局使用武器的《海警法》。鑒於中國在南海的軍事基地化動向，日方不少意見認為“中國的領土野心不可小覷”（自民黨國防族議員語）。

面向會談中確認的朝鮮核與導彈“完全且可驗證、不可逆的廢棄”，也尚未描繪實現的藍圖。雖然回歸奧巴馬前政府時期對朝施壓等待其改變態度的“戰略忍耐”被指不太可能，但選擇範圍有限。

據共同社說，面對中朝等安保威脅，日美同盟的威懾力能否發揮作用？防衛省幹部表示：“同盟關係現正經受考驗。”