日本將動員一萬名醫護人員守護奧運

日本奧運擔當大臣橋本聖子在眾議院預算委員會答辯時表示：在召開東京奧運會和殘奧會的時候，如果每人工作5天，需要確保1萬名醫護人員。在談及醫療工作人員現在都忙於對應新冠病毒時橋本聖子指出：不能讓地區醫療發生障礙。

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我們將研究減輕為奧運會和殘運會服務的醫療機關的負擔，不斷推進準備工作。

她是在回答立憲民主黨的辻原清美的答辯時講上述看法的。辻原清美還指出：考慮現在的醫療態勢，東京奧運會的全面展開難道可能嗎？菅義偉首相回答說：對於新冠對策，正在採取萬無一失的安心、安全的態勢，以為奧運會做準備。

對此辻原指出：這是在平時舉辦奧運會的情況下的答辯，而在疫情流行時，需要1萬人以上。 這是一件很難的事。

有關包含無觀眾在內的模擬，橋本說：要根據春天的狀況，進行研究，為此辻原指出：3月25日開始聖火接力，運動員們會都很不安，什麼時候舉行聖火接力，應該早期得出結論。

另據報道，日本自民黨相關人士25日透露，該黨已初步決定，彙總一項決議支持在今夏舉辦東京奧運會和殘奧會的報告。

報告要求政府的奧運會組委會儘快提出如何治理新冠疫情的對策，敦促發布基於醫學知識應對選手等的信息，提升舉辦奧運會和殘奧會的氛圍。

決議將要求出示基於醫學、流行病學及科學依據，在新冠流行的情況下舉辦具體方案。具體來說，這份報告將要求明確海外體育代表團、賽事相關人員和觀眾的接待入境、接待、移動、新冠檢測的方式等事項。