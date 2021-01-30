日政府就釣魚島等東亞局勢召開國家安全會議

自東京方面消息，日本政府1月29日在首相菅義偉官邸召開了國家安全保障會議（NSC），四大臣會議，並就釣魚島（日稱尖閣諸島）在內的東亞局勢展開討論。日本國家安全保障局當天發布了這一消息。

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來自共同社的報導指，考慮到中國允許海警局使用武器的《海警法》將於2月1日施行，會議可能磋商了應對。從安保局主頁來看，日本國家安全保障會議明確以“尖閣”為議題尚屬首次。

報導稱，在釣魚島周邊海域，中國海警局船隻屢次駛入與日方存在爭議的該海域。日本海上保安廳巡邏船則負責應對。據悉，周五參加會議的與會者包括首相菅義偉、副首相兼財務相麻生太郎、外相茂木敏充、防衛相岸信夫和官房長官加藤勝信，管轄海上保安廳的國土交通相赤羽一嘉也出席了會議。

此前，日本防衛相岸信夫24日與拜登任命的美國國防部長人選奧斯汀（Lloyd Austin）舉行電話會談。岸信夫祝賀奧斯汀就任新的美國國防部部長，考慮到在東海及南海中國不斷增強軍事影響力，雙方確認了反對以軍事力量為背景單方面改變現狀的動向。

針對釣魚島問題，兩國防長確認了釣魚島防衛是規定美國防衛義務的《日美安保條約》第五條的適用對象。雙方還就推進朝鮮核與彈道導彈“完全且可驗證、不可逆的廢棄”達成一致。