中國籲緬甸各方在法律範圍內解決分歧

緬甸領導人昂山素季迎接中國外交部長王毅到訪2021年1月11日在內比都

緬甸今天2月1日凌晨發生軍事政變後，北京呼籲緬甸衝突各方在法律範圍內“解決分歧”。中國是緬甸的最大鄰國，緬甸是北京一帶一路項目的重要國家。

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中國外交發言人汪文斌今天2月1日在記者會上表示，中方注意到緬甸發生的事情，正在進一步了解情況。希望緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。

緬甸軍方今天2月1日凌晨逮捕了文職政府實際領導人昂山素季和其他高層，宣布國家進入緊急狀態，為期一年。

據法新社報道，中國外交部發言人汪文斌在記者會回應道："中國是緬甸的友好鄰邦"。他強調，"我們希望各方在憲法和法律的框架內解決分歧，以維護政治和社會穩定。" 他還表示，中國目前正在尋求更好地了解緬甸政變後的現狀"。

緬甸是中國的鄰國，是中國 "新絲綢之路"經貿發展項目的重要國家。2020年1月，中國國家主席習近平訪問緬甸首都內比都，簽署了大約30項有關新基礎設施的協議。

緬甸軍方在其電視頻道NAME上發布公告說，這次政變是維護國家"穩定"的需要，儘管立即受到一些外國政府的譴責。

法新社說，緬甸軍隊組織的這場政變，是在昂山素季文官政府與軍方多年微妙的權力分享之後發生的。

緬甸軍方譴責選舉委員會沒有糾正去年11月大選中發生的大規模舞弊。而那次選舉被昂山素季領導的民盟(LND)以壓倒性多數取勝。昂山素季領導的民盟在2015年以90%的多數贏得大選以來，緬甸軍方在國際壓力下讓步，允許緬甸變成文官政府。但軍方仍然與文官政府分享權力。