拜登呼籲國際社會團結一致，迫使緬甸軍方立即放棄權力

美國總統拜登2月1日就緬甸局勢發表聲明指，緬甸軍方奪取政權，拘留昂山素季和其他文職官員，並且宣布全國緊急狀態的行為，是對緬甸的民主和法治過渡的直接攻擊。他呼籲國際社會應齊心協力，迫使緬甸軍方立即放棄他們奪取的權力。值得一提的是，白宮的聲明並未使用“軍事政變”一詞。

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拜登表示，“軍方在緬甸奪取權力、拘留昂山素季和其他文職官員以及宣布全國緊急狀態，是對該國向民主和法治過渡的直接攻擊。在一個民主國家，武力永遠不應試圖推翻人民的意志，或試圖抹殺可信選舉的結果。近十年來，緬甸人民一直在穩步努力建立選舉、文官治理和和平移交權力。這一進展應當得到尊重。”

拜登指，“國際社會應當齊心協力，迫使緬甸軍方立即放棄他們所奪取的權力，釋放他們所拘留的活動家和官員，取消所有電信限制，並停止對平民的暴力”。他強調，“美國注意到在這個困難時刻與緬甸人民站在一起的人。我們將與我們在整個區域和全世界的夥伴合作，支持恢復民主和法治，並追究那些對推翻緬甸民主過渡負有責任者的責任。”

拜登說，“過去十年來，美國根據民主方面的進展取消了對緬甸的制裁。如果這一進展出現逆轉，就必須立即審查我們的制裁法律和當局，然後採取適當行動。”他強調，“無論民主在哪裡受到攻擊，美國都將站出來捍衛民主。”據美國有線電視新聞網（CNN）國家安全問題記者婭特伍德（Kylie Atwood）報道，據消息人士介紹，拜登政府正在就是否將緬甸的突發事件稱為政變進行內部辯論。這是因為如果美方正式宣布這是一場政變，其將在法律上要求美國切斷對緬甸的經濟援助。

值得一提的是，針對拜登發表的聲明，有記者在周一的記者會上向白宮發言人普薩基（Jen Psaki ）問道，聲明中說，“‘美國注意到那些在這個困難時刻與緬甸人民站在一起的人。’ 這也許是給中國的一個信息？”對此，普薩基回答說，“我認為，這是向該地區所有國家發出的信息，也是向那些將被要求作出反應或考慮對過去幾天發生的事件作出適當反應的國家發出的信息。”