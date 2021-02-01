莫里森：世界已發生改變，中澳應適應新的現實相互交流

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）2月1日在澳大利亞國家新聞俱樂部發表新年講話時表示，澳洲仍然致力於與中國接觸，但雙方需要適應不斷變化新的戰略環境。他稱，“持久的夥伴關係要求我們雙方適應這些新的現實，並相互交流。這首先要在部長級和領導人一級進行對話。”

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澳大利亞廣播公司（ABC）1月29日報道指，澳洲新任貿易部長特漢（Dan Tehan）28日稱，他曾於22日致函中國貿易部長王文濤，尋求重啟中澳對話、討論貿易事宜，然而到了29日，中方官員一直沒有回復他。特漢並未透露這封信函的具體內容，只稱這是“一封詳細的信件”。他表示，在商業關係方面，澳大利亞有“許多方法”可以 “與中國進行建設性的接觸”。

莫里森在周一的新年政策講話中花費篇幅專門談到了澳中關係問題。當談到對外政策時，莫里森表示，“澳大利亞必須利用其機構來塑造符合我們利益的世界，這要從我們自己的區域開始。”他說，“本周，我將與我們太平洋大家庭的領導人一起參加太平洋島嶼論壇，在那裡，我們可以談談在外交部長和太平洋部長領導下，我們的‘太平洋加強方案’又一年的有力執行。”他說，“我們與東盟的接觸也是如此，東盟是我們對印太地區願景的核心”。

莫里森說，“在印度尼西亞，我們將繼續執行我們新的印澳全面經濟夥伴關係協定（IA-CEPA），並為其疫苗計畫提供支持。我們最近還在上周提升了與越南、馬來西亞和泰國的關係，並與新加坡達成了新的數字商務協議。”他說，“我已經連續第三年受邀作為嘉賓參加將於6月在英國舉行的七國集團峰會。這是對澳大利亞的貢獻受到重視的重要認可。”莫里森強調，“志同道合的自由民主國家、市場經濟國家之間的合作從未像今天這樣重要。”他指出，“地緣政治環境仍將極具挑戰性。”

莫里森說，“我相信，我們與美國的聯盟關係，在其今年將迎來70歲生日之際將在拜登政府的合作下變得更加牢固。”他說，“我們知道，國防關係仍將是這一夥伴關係的基石，我們承諾在今後十年內對防務能力投資2700億澳元，這反映了我們對發揮自己作用的承諾。我們在包括美國、日本和印度在內的 四國對話機制中的工作已經得到深化和擴大，我和佩恩部長最近對日本的訪問就是證明。”

莫里森說，“我們與‘五眼聯盟’國家的合作也得到了加強，擴展到了共同關心的新領域，特別是在財政部長的參與下，擴展到了經濟和技術領域。”他續指，“我們需要與密切的夥伴合作，開發和保護敏感的關鍵技術，包括量子計算和人工智能。我們還需要為未來的新清潔能源技術建立安全的關鍵礦物供應鏈。”

當談到對華關係時，莫里森說，“美國與中國關係的演變將在可預見的未來塑造地緣政治環境，過去也確實如此。就我們而言，我們仍然致力於與中國接觸。”他說，“我們兩國人民都從我們的經濟聯繫的深度中獲得了巨大的好處。 但是，經濟和政治制度如此不同的兩個國家之間會有差異，這並不奇怪。”

莫里森指出，“我們的任務是確保這種分歧不會妨礙澳中兩國在符合各自國家主權利益的前提下，實現這種夥伴關係的互利。”他說，“自我們的全面戰略夥伴關係建立以來，中國的前景和中國在本地區和全球的對外交往的性質已經發生了變化，而且比這更早，當然是在幾十年前至今。”

莫里森說，“我們不能假裝事情還像以前一樣。世界已經改變。持久的夥伴關係要求我們雙方適應這些新的現實，並相互對話。”他說，“這首先要在部長和領導人兩級進行對話。”他補充道，“對話的重點不是讓步，而是互利的領域，致力於找到一種方法，使我們各國和各國人民在未來進行有益的接觸。現在，我們澳大利亞當然願意接受這樣一個進程。”

莫里森說，“我們將繼續為我們的出口商創造新的機會，我知道特漢部長正在躍躍欲試，已經在那裡，通過與英國的自由貿易協定和他們可能參與擴大的跨太平洋夥伴關係。我感謝伯明翰部長所做的出色工作，他為丹現在去完成所有的機會。”他說，“這也是為了加快我們與歐洲聯盟就一項雄心勃勃的全面協議進行的談判，特別是針對農產品的壁壘。”