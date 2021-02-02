拜登政府將緬甸事變定性為“政變”，展開對緬援助審查

美國拜登政府2月2日宣布，緬甸軍方推翻由總統溫敏、國務資政昂山素季領導的文官政府的行為符合 “政變”的法律定義。拜登政府的這一決定限制了美國對緬甸的經濟援助。

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緬甸國防軍主導的軍事政變發生後，白宮及國務院內部一直有爭議是否應將這一事變定性為“政變”，這是因為如若作出這一定性，美國法律要求政府結束向緬甸政府提供直接財政援助。對於這一決定，拜登政府表示，美國直接向緬甸人民，包括民間社會或受迫害的羅興亞難民提供的援助將繼續進行，但美國將對提供給該國的援助進行更廣泛的審查。

根據美國官方資料顯示，美方2020財年對緬甸的義務援助約為1.85億美元。美國國務院官員表示，美國的援助幾乎沒有直接給予緬甸政府。針對緬甸發生的軍事政變，拜登有一系列可供選擇的經濟性懲罰方案，其中包括對個別軍方領導人實施定向制裁，採取更為廣泛的制裁，打擊軍方控制的工業部門或公司等。此外，簽證限制也是向緬甸軍方領導層施壓的一種方式，因為這種制裁可以適用於被制裁對象的家屬。

此外，拜登還可以宣布禁止與緬甸軍政府相關的機構和企業做生意，這樣做的效果是導致許多非美國的外國公司避開這個國家。據政治新聞網站POLITICO報道稱，包括美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在內的美軍將領，一直在嘗試與緬甸國防軍總司令敏昂萊等軍方同級官員聯繫。但根據美方迄今提供的信息，在聯繫關鍵人物方面沒有任何運氣，包括被軍方拘禁的昂山素季。

美國國務院的一位發言人周二告訴媒體稱，“緬甸軍方領導人的一個很小的圈子選擇了他們自己的利益，而不是人民的意願和福祉”。他說，“我們將繼續與緬甸人民站在一起。”與此同時，聯合國安理會周二召開會議討論緬甸問題，但西方國家與中國之間就如何開展工作存在分歧。根據POLITICO獲得的一份草案文本，英國作為安理會主席，敦促安理會成員 “譴責軍事政變”，並對包括昂山素季和溫敏在內的緬甸文職領導人以及民間社會被拘留表示“深切關注”。紐約時間周二上午緊張的兩小時辯論在中國要求延期後超時進行。

據一名美國國防官員稱，米利沒有直接與敏昂萊聯繫，而是通過緬甸駐華盛頓領事館的國防參贊嘗試聯繫。據美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）說，白宮還要求美國太平洋司令部司令戴維森上將（Phil Davidson）與緬甸軍方聯繫。目前還不清楚戴維森是否能夠接通。分析人士指出，美國軍方對緬甸軍方並沒有多少影響力，因為美國不給緬甸軍方任何援助或出售武器。該國的許多高級軍事領導人已經受到美國《全球馬格尼茨基法案》的制裁，包括簽證限制和個人制裁。