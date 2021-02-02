日本延長緊急事態宣言

日本首相菅義偉2月2日在談及基於新型冠狀病毒特別措施法而實行的緊急事態宣言時指出：在現在發令中的11都道府縣中，除栃木縣之外，其他10府縣將延長。從2月7日一直延長到3月7日。這是首相在眾議院運營委員會上明確說明的。

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這是在醫療體制依舊緊迫，根據專家們的意見做出的決定。如果狀況得到了改善，也可能提前解除緊急事態宣言。

政府的新冠感染症對策小組會會長尾身茂在2月1日的眾院內閣委員會上表示擔憂稱：“感染人數較短期內趨於減少，但醫療告急依然在持續。”

宣言持續下去的有埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡的10都府縣。

菅內閣由於新型冠狀病毒對策不斷延後支持率下跌，希望用延長控制感染，重整其政權運營。

日本目前緊急事態宣言初見成效。2日東京都確認的新型冠狀病毒感染者達556人，重症者和前一天相比減少4人，為129人。

菅義偉1日晚上在官邸向媒體表示：“感染人數趨於減少，但還需要繼續保持一段時間的警惕”，認為限制措施有必要持續。在2日的參院全體會議上，關於緊急事態宣言迄今對疫情的抑制效果，他表示新增感染人數持續減少，認為“針對專家指出的關鍵之處，也就是就餐帶來了感染風險，我們採取了對策，對策成果已經顯現出來”。

對於縮短營業時間的飲食店和與飲食店做生意的企業及受到外出自肅影響的企業，將伴隨着緊急事態的延長，最多政府將支付60萬日元的補助金。

日本政府2日下午向專家組成的諮詢委員會說明延長宣言方針，並聽取其判斷。之後，菅義偉將在眾參兩院議院運營委員會上作事前報告，下午7點起在政府對策總部作出正式決定，然後出席記者會。這將是菅義偉就任首相後，首次就發布和延長宣言親自在國會報告。