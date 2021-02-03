緬甸政變後公民不服從運動發展壯大

緬甸軍人政變後，抗爭運動開始出現。儘管街頭沒有大規模的示威，但在社交網絡上，和平地反對軍政權的聲音此起彼伏。

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緬甸政變後，當地街頭目前沒有示威抗議活動，但由醫護人員剛剛發起的一個名為“公民不服從”運動的臉書自2月3日已有近15萬人訂閱。

據本台RFI記者Carol Isoux周三（2021年2月3日）發自曼谷（Bangkok）的報導，這一運動由公立醫院的醫生和護士於周二發起，他們在周三宣布，發起罷工抗議軍人執政。這一運動目前，已有仰光（Rangoun）ˎ 內比都（Naypyidaw）和曼德勒（Mandalay）的四十多間醫院的醫護人員加入。

在社交網絡上，支持這一運動的聲音此起彼伏。尤其是在學生中，他們用多種語言發出求助的呼籲信息，看似如同香港和泰國早先的社會運動，尤其是他們所使用的手勢和手機軟件Signal。這一運動呼籲民眾每天晚上20點在陽台或家中敲鍋以示抗議，而這通常是一種用於驅鬼的傳統儀式。

法廣存檔圖片：緬甸2021年2月1日發生軍事政變 Image d'archive RFI : Birmanie - un coup d'état du 01 février 2021. AP

在Covid-19疫情期間，醫生罷工可能會造成衝擊。但軍人有一個穩定的軍用醫院體系。因此，“公民不服從”運動的代表們希望其它行業迅速更進。仰光一名三十來歲的出租車司機在接受本台RFI採訪時表示，他感到悲傷和無能為力；他無法幫助自己投票選出的領導人，現在已被捕了，處於軟禁之中。

（法廣存檔圖片）Image d'archive RFI : Un partisan de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) tient deux portraits d'Aung San Suu Kyi à Yangon, au Myanmar, le 9 novembre 2020. © REUTERS - SHWE PAW MYA TIN 路透社

這名受訪者對仰光的平靜不感到吃驚。他說，收到他們領袖的信息，要求保持平靜，等待指示。所以，目前支持者沒有罷工ˎ 沒有上街遊行。人們通過科技手段，在臉上等平台開展虛擬的和平示威。他認為，民眾在等待國際社會對軍事政變做出反應的時刻。