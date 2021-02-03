美國：緬甸起訴昂山素季“令美不安”

緬甸發生軍事政變後，該國民選領導人昂山素季和總統溫敏（Win Myint）便遭軍方扣留。緬甸警方2月3日對其提出數項控罪。美國美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)3日表示：緬甸起訴昂山素季“令美國十分不安” 。美國總統拜登(Joe Biden)也表示，緬甸軍方奪取政權的行動是對該國民主過渡進程的直接攻擊，美國將追究政變領導者的責任。

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緬甸成立了一個公民抗命運動之後，2月3日加入者已經高達15萬人。但軍政權也有鎮壓的行動。2日晚，政府掌控的《緬甸新光報》表示：一些組織和一些媒體在社交網絡上傳遞謠言，我們警告他們不要這樣做。

昂山素季面臨的指控包括違反進出口法，以及擁有非法通訊設備。警方文件顯示，她將被繼續羈押至2月15日。目前昂山素季的下落尚不明確。但有報道指，她被關押在首都內比都的住所。

文件顯示，被罷免的總統溫敏也面臨指控。他被指違反了新冠疫情期間禁止集會的限制令，被關押兩周。

自從緬甸軍方在2月1日凌晨發動政變以來，擔任國務資政的昂山素季和總統一直沒有音訊。

領導這次政變的緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）已成立一個由11人組成的軍政府，該政府將在長達一年的緊急狀態下執政。

軍方通過指控昂山素季的政黨在大選中“舞弊”來為自己的行為辯護。去年11月的大選中，昂山素季領導的全國民主聯盟（NLD）贏得了決定性的勝利。

這些指控附在警方提交給法庭的一份被稱為"首次初步報告"的文件中。

文件指控昂山素季非法進口和使用通訊設備——對講機。這些對講機在她位於內比都的家中被發現。

文件稱，她被關押候審的目的是“詢問證人、取證，並在審問被告後尋求法律顧問”。

根據《國家災害管理法》，溫敏被控違反了新冠疫情的限制令，在競選期間與支持者在220輛汽車組成的車隊中會面。