日本通過新冠特別措施法修正法案

日本修改的新冠特別措施法新冠特別措施法修正法案，在2月3日晚的日本參院全體會議上，由自民黨、立憲民主黨、公明黨、日本維新會等的多數贊成獲得通過並成立。當天公布，13日開始施行。

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這是針對新型冠狀病毒新的設有罰則的冠特別措施法修正法案。此法對於不服從都道府縣知事縮短營業時間命令的業者，將課以罰款。

修改後的特措法規定，緊急事態宣言期間，可以對拒絕縮短營業時間和停業要求的商家下達命令，若違反命令，則處以30萬日元（約合人民幣1.8萬元）以下罰款。

根據此法，對於拒絕入院者課以50萬日元以下的罰款，對於密切接觸者拒絕進行調查的場合，課以30萬日元以下的罰款。

日本政府在內閣會議1月13日提出一項方針，研究在為應對新冠拒絕住院的感染者向例行國會提交法律修改案，將規定，對拒絕住院的感染者將處以刑事懲罰或罰款。拒絕住院的感染者可處以一年以下徒刑或100萬日元（約合人民幣6.2萬元）以下罰款。政府在與朝野政黨的聯絡磋商會上介紹了上述內容。對於拒絕流行病學調查、回答虛假內容的感染者，也設想處以6個月以下徒刑或50萬日元以下罰款。

由於在野黨的反對，這次法案削除了對於拒絕入院的人的刑事懲罰。

新的特別措法修改法案，新設就是沒有發布緊急事態宣言也能採取對策的“防止蔓延重點措施”。根據此法，各都道府縣知事對經營者，即使該地區沒有發布緊急事態宣言，也能要求縮短營業時間，如果不服從，可以對其發出命令。如果不服從命令，在緊急事態宣言之下，罰款50萬日元以下，沒有發布緊急事態宣言的情況下，也將罰款30萬日元以下。