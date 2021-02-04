香港民主排名急跌12位至尾二類別 與緬甸成區內最大跌幅政權

英國智庫《經濟學人》發表最新全球民主指數，香港的民主因為遭受當局以法律工具打壓而持續惡化，排名在中游的87位，跌出廁身八年的「有缺陷民主」類別，墜入尾二類別的「混合政體」，情況比同級的孟加拉國國差；更值得注意的是，香港排名較前一年大跌12位，跌幅在亞太地區僅次於剛發生軍事政變的緬甸，意味區內兩大民主倒退的政權均與中國有密切關連。

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《經濟學人》按「選舉過程多元化」、「政府運作」、「政治參與」、「政治文化」及「公民自由」五大範疇的60細項評分，為全球167個國家及地區的民主程度評分，並把國家分為四類，依次是完全民主、有缺陷民主、混合政體(hybrid regimes)及專制政權。根據剛發表的2020年民主指數，以10分為滿分，全球民主的平均分只有5.37分，是自民主指數2006年開始以來最低。《經濟學人》指出，這是因為各國政府因武漢肺炎疫情而限制個人自由和公民權利。

以個別國家得分排名，全球民主指數頭三位均屬北歐國家，依次是9.81分的挪威、9.37分的冰島和9.26分的瑞典；台灣以8.94分排名11位，是東亞政權中排名最高，並由「有缺陷民主」晉級成為「完全民主」，與日本、南韓同級；至於台灣對岸的中國大陸，以2.27分排在第151位，主因是疫情令中國加強控制傳媒和限制公民自由，包括加強網絡監控和人口管制，以防疫情擴散。至於榜尾的，則仍是只有1.08分的朝鮮。

與台灣晉級相反的，是評分節節下跌的香港，而排名亦由2016年的68位下跌廿位至去年的87位。根據報告，香港的民主評分只有5.57分，創歷年最低；當中，「選舉過程多元化」和「政府運作」均不合格，分別只有3.17分和3.4分；得分較佳的是「公民自由」(8.53分)和「政治文化」(7.5分)；「政治參與」是僅僅合格的5分。報告指出，香港民主狀況連年惡化，政治改革討論被法律工具持續打壓，而《港區國安法》更打擊了香港的政治自由，損害司法獨立。報告續稱，過去一年，多名民主派人士被捕，數以百計示威者被判囚，北京的中央政府容不下主張更大自主權的政黨，在在令香港評分下滑。

民主程度變差令香港跌入尾二類別的「混合政體」，根據報告，「混合政體」經常透過選舉操控來窒礙公平和自由的民主，而選舉操控不外乎是打壓反對派和傳媒、令司法難以獨立、廣泛性的貪污、削弱法治等。