北京2022冬奧會 中國願履行舉辦承諾

面對Covid-19疫情給世界各地帶來的許多不確定因素，負責2022年冬奧會準備工作的北京主管當局依然對舉辦這一全球體育盛事，充滿了信心。

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如果一切順利，奧運會（JO）將在一年後重返中國。負責2022年冬奧會盛事的北京主管當局表示，接待這一賽事的準備已就緒。儘管，Covid-19疫情帶來了許多不確定因素，但中國首都已做好了第二次舉辦奧運比賽的準備。

據本台RFI駐華記者拉加德Stéphane LAGARDE周六（2021年2月6日）發自北京的報導，“奧運聖火將如同隧道盡頭的光芒”，這是人們在中國本周揭開2022年北京冬奧會火炬造型面紗之際發布的短片中所可領會的含義。在距離開幕還有一年之際，儘管，剛剛在中國首都開張的冬奧會專賣店裡走動的顧客都還戴着口罩。

在成排布置的吉祥物和紀念品之中，可以看到一群迫不及待的顧客。其中一名受訪者說：他原本訂好了夏季去日本觀看東京奧運會的行程，但如同許多人那樣，由於疫情，他最終取消了預定的機票和酒店。不過一年後，因為有了疫苗，情況將會改善。

（法廣存檔圖片）Image d'archive RFI : Le CIO ouvre les JO d'hiver de Pékin-2022 à sept nouvelles disciplines et renforce la présence de femmes © AFP/Archives 法新社

在攝影機的視線下參觀了基礎設施之後，自願人員的招聘ˎ 通過贊助商的推廣活動等都已就緒。在同一座城市兩次接待體育運動員，這不僅是軟實力，也是為了民族自豪感，儘管北京地區缺水情況嚴重。就此，專賣店裡的另一名顧客在接受採訪時說：北京在2008年後，第二次舉辦奧運會，這顯示了中國在世界的力量。如果北京承諾做東道國，雪的供應將絕對不會是一個問題。

國際奧委會對北京有信心

在衛生層面，中國當局目前態度依然十分謹慎。在由2008年夏奧游泳館改裝的2022年冬奧溜冰場里舉行的正式儀式時，只邀請了很少的觀摩人士出席。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）在一個視訊信息中表示，一年後，北京將寫下歷史新篇章，作為首座即舉辦過夏季奧運會，也舉辦過冬季奧運會的雙奧城市。巴赫還表示，看到中國如何克服Covid疫情，相信東道國中國將保證奧運安全。

Image d'archive RFI : Le président du Comité International Olympique, Thomas Bach, réuni par visioconférence sur les Jeux de Tokyo 2020 reportés et encore incertains, le 27 janvier 2021 à Lausanne © Greg MARTIN OIS/COI/AFP 法新社

抵制者批評侵犯少數民族

國際奧委會主席的觀點並未得到近180個組織的一致認同。猶如2008年，存在抵制2022年北京冬奧會的呼聲，原因是中國被指侵犯少數民族權益。