喜馬拉雅山冰河崩裂衝擊印度水壩 16人獲救 200人下落不明

印度北阿坎德邦傑莫利縣（Chamoli）塔波萬區（Tapovan）雷尼村（Reni）2月7日發生暴洪，根據最新消息，受困一座隧道的16人全數獲救。但這起事故恐將造成近200人傷亡。喜馬拉雅山冰河7日早上崩裂掉落河裡，激起洪流衝擊印度一座水壩，並摧毀橋樑和道路。洪水危及濱河居民的性命，迫使下游村莊居民撤離。

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《印度時報》（The Times of India）報導，印度與西藏邊境警察部隊（Indo-Tibetan Border Police，ITBP）表示，他們已在印度國家火力發電公司（NTPC）位於塔波萬的場址附近，尋獲約9至10人的遺體。

同時根據最新消息，印度與西藏邊境警察部隊也已將受困塔波萬附近隧道內的16人全數救出。

根據路透社，北阿坎德邦省長拉瓦特（TrivendraSingh Rawat）在邦會德哈拉丹（Dehradun）的簡報會上指出，目前已尋獲7具遺體，約125人下落不明，且人數可能繼續增加。

法新社則引述警方指出，失蹤人數至少200人。

北阿坎德邦主任秘書普拉卡希（Om Prakash）說，“實際（傷亡）數字尚未證實”，但恐怕有100至150人死亡。

目擊者表示，當大水咆哮着衝下河谷時，他看到一堵由沙土、岩石和水形成的牆。

住在雷尼村（Raini）高地的拉納（Sanjay Singh Rana）透過電話告訴路透社：（大水）來得很快，沒有時間提醒任何人，我覺得好像連我們也會捲走。

拉納說，當地人擔心附近水力發電工廠的人員已經被衝走，還有在河邊尋找柴火或牧牛的村民。

他說：“我們不知道有多少人失蹤。”

印度還通告北部許多地區保持高度戒備狀態。

當地人分享的影像顯示，大水衝走水壩的一部分，以及沿途的其他東西。

路透社無法立即證實的社群媒體影像顯示，洪水漫過一個小水壩，衝走建築設備。

北阿坎德省長拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）推文表示：“阿拉克南達河（Alaknanda River）在南德拉耶（Nandprayag）河段的水流已經變得正常。”他還表示：這條河的水位現在比正常水位高出一公尺，但流量正在減少。

靠近喜馬拉雅山的印度北阿坎德邦容易發生暴洪和山崩。2013年6月創紀錄的降雨導致毀滅性洪水，奪走近6000人性命。

當地人分享的影像顯示，大水沖走水壩的一部分，以及沿途的其他東西。

北阿坎德省長拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）推文表示：“阿拉克南達河（Alaknanda River）在南德拉耶（Nandprayag）河段的水流已經變得正常。”

“這條河的水位現在比正常水位高出一公尺，但流量正在減少。”

靠近喜馬拉雅山的印度北阿坎德邦容易發生暴洪和山崩。2013年6月創紀錄的降雨導致毀滅性洪水，奪走近6000人性命。