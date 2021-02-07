緬甸再爆發大規模示威抗議軍事政變

數萬人星期天（2月7日）連續第二天在緬甸最大城市參加示威，以及數千個遍布全國各地的集會，抗議上周發生的軍政府政變，以及對民選領導人昂山素季的拘押。法新社說，緬甸成千上萬反對政變的示威者今天重返街頭，民眾對軍方驅逐民選領袖昂山素季的不滿持續升高，就算切斷網路也無法壓制民怨。警方部署大批鎮暴警察，水柱也準備好在旁待命，但目前為止並未傳出重大衝突。

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數萬緬甸人參加2007年以來規模最大的抗議示威。據美國之音今天報道稱，緬甸仰光的示威者致象徵反政變抗議的三指禮，另一隻手拿着緬甸國務資政昂山素季的畫像，要求軍政府釋放這位諾貝爾和平獎得主。

儘管發生互聯網中斷和電話線路受限，這次抗議成為2007年由佛教僧侶主導的“番紅花革命”以來最大的示威活動。

商業首都仰光的人群，手中拿着紅色氣球，這種顏色代表着昂山素季的全國民主聯盟，高喊：“我們不要軍事獨裁。我們要民主。”

緬甸軍方星期一上午奪取了政權，使這個東南亞國家陷入困境的民主過渡驟然停止，並引發了國際間的憤怒。

星期六，成千上萬人走上街頭，參加了政變以來第一場大規模的抗議活動。

星期天早上，大批人群從仰光的各個角落彙聚在赫萊丹(Hledan)鎮，另有一些人從停滯的交通中穿行，並在明媚的陽光下在路中央行進。他們揮舞着民盟的旗幟，並用三指敬禮。這已經成為此次反政變抗議的象徵。司機鳴喇叭，行人手舉諾貝爾和平獎得主素季的照片。

自從軍政府星期六關閉互聯網並限制電話線路以來， 從臉書上播出的場面是少數傳到國外的的畫面。播出者在拍攝街道的同時表示，把信息傳出去會有助於抗議者的安全。

位於仰光以北350公里的首都內比都（Naypyitaw）的軍政府沒有發表任何評論。

據美國之音報道，57歲的圖圖（Thu Thu）說：“他們已經開始切斷互聯網。如果他們制定更多規則，將會在教育、商業和健康等方面形成威脅。圖圖曾因參加1980年代末期的民主示威活動而被從前的軍政府逮捕過。他說：“這就是為什麼我們必須這樣做。”

一個22歲的示威者和他10個朋友一起來到這裡。他說：“我們不能接受政變。”這個因怕遭報復而不願透露姓名的年輕人說：“這是為了我們的未來。我們必須走出來。”

到上午時，大約100個人騎着摩托車駛上東南沿海城市毛淡棉(Mawlamyine)的街頭。學生和醫生聚集在緬甸中部的曼德拉（Mandalay）市。

在東南部卡倫(Karen State)州帕亞統祖（Payathonzu）鎮，另有數百人在警局外過夜。當地NLD議員們恐怕已經被逮捕起來。他們在外面停留到早晨，唱着支持民主的歌曲。

在沒有互聯網以及官方信息匱乏，關於素季和她的內閣成員的謠言不絕於耳。其中一個說到她已經被釋放了，引來大群人周六在街頭徹夜慶祝，但這個消息很快就被她的律師給撤銷了。

聯合國緬甸問題特別報告員托馬斯·安德魯斯（Thomas Andrews）說：“超過160人自軍政府奪權後被捕。”安德魯斯在周日的一份聲明中說：“將軍們現在正試圖通過切斷所有的互聯網訪問來癱瘓公民的抵抗運動，並使外界處於黑暗之中。”他說：“當緬甸人民處境危險，需要我們的時候，我們所有人都必須和緬甸人民站在一起。他們應得到更多。”

據法新社今天報道說，緬甸成千上萬反對政變的示威者今天重返街頭，民眾對軍方驅逐民選領袖翁山蘇姬的不滿持續升高，就算切斷網路也無法壓制民怨。昨天街頭爆發至今最大型的示威之後，全國數以萬計人今天走上街頭，譴責這場讓10年民主試驗戛然而止的政變。

在汽車喇叭按鳴聲的助陣之下，數以千計人高呼口號在仰光街頭遊行示威，他們高舉「我們不想要軍事獨裁」的布條，以及昂山素季領導的「全國民主聯盟」（National League for Democracy）的招牌紅旗。

37歲的妙溫（Myo Win, 譯音）說：「我們會繼續前進，持續要求，直到我們得到民主為止。打倒軍事獨裁。」