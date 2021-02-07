緬甸周日大示威 傳警方鎮壓開槍

緬甸繼續爆發公民抗命運動，抗議軍方發動政變奪權。最大城市仰光周日（7日）有近10萬人上街，規模是2007年反軍政府“藏紅花革命”後最大一次，示威者要求釋放國務資政昂山素季和結束軍方管治。在接壤泰國的東南部城市渺瓦底（Myawaddy），警員驅散人群期間傳出數下槍聲，未知傷亡情況。網絡瘋傳警方開槍視頻。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，緬甸反政變民眾示威，臉書流傳警方鎮壓槍響影片。消息說，臉書上公布的直播影音顯示，緬甸警方驅散東南部城鎮米瓦迪（Myawady）反對軍政府政變的抗議活動時傳出槍響。軍政府上周發動政變後，民眾示威要求釋放遭軟禁領導人昂山素季。

臉書上的影音中顯示，穿着制服的員警手持槍枝衝向數百名示威者。可以聽到槍聲，但不清楚使用哪種彈藥，也不清楚是否有人傷亡。

據該報道，緬甸軍方1日發動政變，拘捕國務資政、政府實質領導人昂山素季，民眾反對軍方政變的抗議聲浪也越來越高，不過，境內各地的示威活動在此之前一直是和平的。

緬甸主要城市仰光的網絡在抗議上周軍事政變、要求釋放翁山蘇姬的活動開始時陷入癱瘓，但目擊者說，一天過後今天已恢復連線。

據東網報道稱，仰光10萬人反政變，南部警驅散示威傳槍聲。

緬甸繼續爆發公民抗命運動，抗議軍方發動政變奪權。最大城市仰光周日（7日）有近10萬人上街，規模是2007年反軍政府“藏紅花革命”後最大一次，示威者要求釋放國務資政昂山素季和結束軍方管治。在接壤泰國的東南部城市渺瓦底（Myawaddy），警員驅散人群期間傳出數下槍聲，未知傷亡情況。

仰光的反軍方示威規模愈來愈大，工會、學生和普通市民響應號召，他們身穿代表昂山素季所屬政黨全國民主聯盟的紅衣，帶同紅色氣球和揮動政黨旗幟，在仰光大學附近一個主要十字路口聚集，再沿着馬路前進，期間高呼“昂山萬歲”、“打倒軍事獨裁”，有司機響按以示支持。防暴警察封鎖大學入口以阻擋示威，兩輛水炮車在附近戒備。

該報道說，一名22歲學生受訪時指，絕不能接受軍事政變，“這是我們的未來，一定要站出來”。一名57歲示威者說：“他們（軍方）已經封鎖網絡，如果他們管治得更多，就連教育、商業和醫療都受影響。”另外，聯合國特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）稱，截至上周六（6日），軍方拘留超過160名政界人物。

據新西蘭聯合報今天說，緬甸抗議軍方發動政變的示威在2月7日踏入第二天，位於國內東南部小鎮渺瓦底（Myawaddy）的街頭傳出槍聲。根據路透社2月7日引述一個在社交媒體Facebook上進行直播的影片，顯示位於克倫邦（Kayin）小鎮渺瓦底的示威活動傳出槍聲。

影片顯示身穿制服的警察持槍，他們衝入為數達數百名的示威者當中。警方開槍驅散示威者。路透社消息稱未清楚警方發射的是什麼彈藥。以及不知道有沒有人傷亡。