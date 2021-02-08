印軍方人士：解放軍持續強化中印實際控制線兵力

《印度斯坦時報》2月8日引述印度國安規畫人員及印軍消息人士的話報道稱，中國軍隊在3488公里的中印實際控制線（LAC）並沒有軍事降級跡象，並在中印實際控制線的3個地區加強砲兵、自行榴彈炮和路基導彈的部署。消息人士稱，中國軍方還在拉達克東部班公湖北岸4指到7指地區重新部署且增加兵力，並構築防線護牆。

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儘管中印雙方已就兩軍邊境對峙問題進行了9輪軍長級會談，但印度國安部門和軍方人士指，中方在中印實際控制線作為沒有降溫跡象，反增加砲兵、自行榴彈炮和路基導彈的部署。報道指，印度國安規畫人員表示，解放軍不但在班公湖北岸地區修築新防線護牆，還在南岸一帶靠近中印實際控制線82公里的西藏阿里地區革吉縣獅泉河軍營，部署35輛重型軍車和4輛83式152毫米自行榴彈炮。

報道稱，印度軍方1月也在距離中印實際控制線90公里的西藏日土縣日土鎮監視設施附近，觀測到解放軍進一步在當地部署重型軍車、重型裝備和構築新的建築工事，包括新的4個營帳和部隊居住區。日土鎮和獅泉河都位於阿克賽欽地區（Aksai Chin）。

報道引述匿名的印度陸軍指揮官指出，班公湖北岸第4到第7指之間，解放軍的部署少量增加，包括新的防禦工事和新的部署。印方稱，中國部隊去年5月5日對班公湖北岸第4指發動“侵略”行動，導致中印實際控制線的軍事緊張局勢升級。一名印度軍官表示，解放軍去年12月下旬也布署更多火力和部隊加強在斯潘古爾湖（Spanggur Tso）附近的陣地。解放軍一直在拉達克中印實際控制線1597公里處一帶進行長期部署，而斯潘古爾湖附近的防禦工事目的在支持丘舒爾（Chushul）地區摩爾多加里遜（Moldo Garrison）營區的優勢，而印度部隊則佔領凱拉西區（Kailash Ranges）的戰略高地。

印度軍方說，距離印度邊界228公里的西藏拉薩解放軍軍營也調來地對空飛彈部署。這主要是中方擔心西藏腹地遭印度空軍攻擊，因此在整個中印實際控制線一帶地區主要城鎮都部署地對空飛彈和高射炮。此外，印度指控，中國也在中印實際控制線中段普勒克（Lipulekh）通道興建新的軍事掩體，又在距離印度與中國、不丹三角彙集處僅23公里的魯賓卡（Rubinkha）軍營部署PHL-03自行火箭炮。