菅義偉：不接受中國海警法加劇緊張的運用

對於中國海警局船隻近日多次駛入釣魚島海域（日稱尖閣諸島），日本官房長官加藤勝信2月8日表示，“實在令人遺憾，絕對不能容忍。”

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據共同社報道，日本第11管區海上保安總部（那霸）6日指，2艘中國海警局船隻當日早晨4點45分左右起駛入了尖閣諸島（中稱釣魚島）附近的日本領海。這是中國允許海警局使用武器的《海警法》1日施行後，首次進入該爭議海域。中國海警船未使用武器，在約8個半小時後駛離。

該部門7日亦指，2艘中國海警局船隻當日凌晨3點50分左右起駛入尖閣諸島附近的日本領海，在大正島東南偏南約22公裏海上調轉船頭朝向正在航行的日本漁船，做出了試圖接近的動作。

對此，加藤勝信周一表示，除了在現場海域日本海上保安廳反覆要求中方船隻駛離外，日方還通過外交渠道向中國政府提出了抗議。他強調，“就尖閣諸島周邊的警戒監視將做到萬無一失，向中方冷靜且堅決地應對。”

此外，日本首相菅義偉8日在國會眾院預算委員會會議上，就中國允許海警局使用武器的《海警法》施行表示，“完全無法接受通過運用在東海和南海海域加劇緊張的情況”。

菅義偉7日還在首相公邸會見慶應大學國際政治教授細谷雄一等，圍繞中國海警局船隻駛入該爭議海域聽取意見。