拜登上台後 美海軍首度雙航母南海軍演

美海軍太平洋艦隊2月9日通過推特表示，“羅斯福”號和“尼米茲”號航母打擊群正在南中國海進行雙航母演練。這是自2020年7月以來，也是拜登總統上台後美海軍首次舉行此類演習。

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據悉，“羅斯福”號航母打擊群於1月23日，經由巴士海峽進入南海活動。而“尼米茲”號航母打擊群於2月5日由印度洋駛入南海隨後與“羅斯福”號航母打擊群彙合。美太平洋艦隊發表聲明表示，“兩個打擊群的艦艇和飛機在交通繁忙的地區協調行動，展示了美國海軍在挑戰性環境下的行動能力。作為雙航母行動的一部分，打擊群進行了多種演習，旨在提高資產之間的互操作性以及指揮和控制能力。”

聲明稱，“作為雙航母行動的一部分，打擊群進行了大量的演習，旨在提高資產之間的互操作性以及指揮和控制能力。” 以“羅斯福”號為首的第9航母打擊群指揮官韋瑞西莫少將（Douglas Verissimo）說，“與第11航母打擊群在南海的訓練是一個非常寶貴的機會，通過這樣的行動，我們確保我們在戰術上能夠熟練地應對維護和平的挑戰，我們能夠繼續向我們在該地區的夥伴和盟友表明，我們致力於促進一個自由和開放的印太地區。”

以“尼米茲”號航母為首的第11航母打擊群指揮官柯克少將（Jim Kirk）說“與第9航母打擊群一起合作，提高了我們的集體戰術技能，同時確保了地區穩定和安全。我們致力於確保所有國家根據國際法享有的合法使用海洋的權利。”聲明稱，“這次演習屬於美國海軍在印太地區行動的一個長期歷史。像這樣的雙航母行動並不新鮮，其目的是為了保持美國的戰備狀態和有戰鬥力的部隊，讓盟友和夥伴放心，維護該地區的和平。”

據了解，“羅斯福”號和“尼米茲”號航母打擊群上次進行聯合軍演是去年6月21日在菲律賓海的演練。去年7月，美海軍連續兩次出動“里根”號和“尼米茲”號雙航母打擊群來到南海，當時這兩個打擊群共有超過1.2萬名水手和飛行員。這是6年來第一次有美國海軍的兩艘大型軍艦在該地區進行演習。

此外，法國海軍艦艇近日亦在南海有所活動，涉及兩艘船艦，包括核動力攻擊型潛艇“翡翠號”及其支援艦“塞納”號。法國國防部長帕里（Florence Parly）8日通過推特公布相關信息並指，“作為一個印太地區國家（約200萬居民），法國擁有世界上第二大專屬經濟區（1100萬平方公里，其中900萬在印度洋-太平洋）。我們打算保護我國的主權和利益。”