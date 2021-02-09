菲律賓防長：中國新海警法引發南海誤判風險

菲律賓國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）2月8日向媒體表示，允許中國海警局使用武器的《海警法》地實施，增加了在南中國海發生誤判的風險。

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洛倫紮納告訴CNN菲律賓電視台稱，“我非常擔心這項法律，因為它可能會在那裡造成誤判和事故，特別是現在他們被允許向外國船隻開火。”他說，“中國海岸警衛隊在西菲律賓海的爭議地區開展行動，這是菲律賓在南中國海主權主張的一部分，菲律賓海軍和海岸警衛隊也在那裡巡邏。”

洛倫紮納稱，“發生事故或誤判的機會很大，所以我呼籲那裡的所有聲索國，中方，越南方面在執行他們的法律時要謹慎小心。”他說，菲律賓將與包括美國在內的盟友和其他聲索國討論如何處理這一局勢。他續指，“但美方即使沒有與我們或其他聲索國協商，也會繼續在該地區巡邏。”

洛倫紮納說，“我相信中方也關注這些巡邏，就像美方非常關注中國人在西菲律賓海的影響力一樣。”他指出，該地區以外的更多國家，如英國、澳大利亞和印度都也計畫在爭議海域進行巡邏，開展航行自由行動。洛倫紮納說，菲律賓政府將繼續與這些第三方國家進行接觸，“以找到前進的方法”。

菲律賓政府今年1月曾對中國的新《海警法》提出外交抗議，認為這是 “對任何藐視法律的國家的口頭戰爭威脅，如果不提出質疑，就是對法律的屈服”。然而，中國駐馬尼拉大使館卻對這種擔憂的表達嗤之以鼻，稱新法是“中國正常立法活動的一部分”，並不針對任何國家。

此外，越南外交部發言人黎氏秋姮於4日的記者會上表示，“越方要求有關國家尊重越南在東海的主權、主權權利和管轄權”。她說，“越南支持維護地區和平與穩定，安全、航行與飛越自由和安全，尊重各海域的法律至上原則，符合國際法各項規定和1982年《聯合國海洋法公約》”。