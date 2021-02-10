日官房長官加藤勝信:歡迎美軍航母在南海軍演

自東京方面消息，日本內閣官房長官加藤勝信2月10日在出席記者會時表示，對美國海軍2艘核動力航母在南中國海實施軍演一事表示歡迎。他稱，“在地區安全保障環境日益嚴峻的情況下，這顯示出（美國）對地區和平與穩定毫不動搖的參與。”

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美海軍太平洋艦隊9日通過推特表示，“羅斯福”號和“尼米茲”號航母打擊群正在南中國海進行雙航母演練。這是自2020年7月以來，也是拜登總統上台後美海軍首次舉行此類演習。美太平洋艦隊發表的聲明稱，“這次演習屬於美國海軍在印太地區行動的一個長期歷史。像這樣的雙航母行動並不新鮮，其目的是為了保持美國的戰備狀態和有戰鬥力的部隊，讓盟友和夥伴放心，維護該地區的和平。”

對此，加藤勝信周三在記者會上強調稱，“為了在自由開放的印度太平洋理念下守護和平之海，以美國為首的國際社會攜手合作十分重要。”另就中國海警局船隻近日多次駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊爭議海域，加藤勝信再次譴責中方稱，“絕對無法接受。違反了國際法。”

日本防衛大臣岸信夫周二則在與美國駐日使館臨時代辦約瑟夫·楊（Joseph M. Young）的通話中向美方表示，就中國《海警法》施行日方“抱有很大關切，決不能接受”。