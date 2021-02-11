印度防長：與中國達成在班公湖脫離接觸協議

印度國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）2月11日表示，印度和中國已經同意在實際控制線（LAC）拉達克東部的班公湖完全脫離接觸。他並指，雙方軍事指揮官將在脫離接觸完成後的48小時內舉行會議。

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此前，中國國防部新聞發言人吳謙10日發布消息說，“根據中印雙方第九輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位班公湖南、北岸一線部隊於2月10日開始同步有計畫組織脫離接觸。” 辛格周四在印度上院聯邦院(Rajya Sabha)發言說，中國已經同意將他們的部隊轉移到8指地區，而印度將把部隊後移至3指的丹辛格塔帕永久基地( Dhan Singh Thapa)。

辛格說，“我們與中國的持續會談已經就班公湖南北兩岸的脫離問題達成協議。在達成這一協議後，印中將分階段、協調地撤除前沿部署。”他同時向印度全國人民保證，“印方不會向任何人妥協哪怕一寸領土” 。 辛格表示，“我們致力於維持實際控制線的和平局勢。印度一直強調維持雙邊關係”。

辛格說，“首先，雙方必須就實際控制線達成一致並尊重它。第二，不應該有任何一方試圖單方面改變地位。第三，所有的妥協都應該由雙方完全同意”。辛格的發言是在印度和中國軍隊在拉達克東部脫離接觸的背景下發表的。1月24日，兩軍第九輪軍長級會談討論了脫離接觸的方式。