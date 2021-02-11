澳洲海軍將參與英航母“伊麗莎白女王號”巡航印太

《澳大利亞財經評論》2月11日報道指，澳大利亞和英國軍方負責人就皇家澳大利亞海軍參加，英國皇家海軍派遣“伊麗莎白女王號”航母打擊群巡航印太地區計畫的談判進展順利。日媒此前報道指，“伊麗莎白女王號”航母打擊群預計將與美軍和日本自衛隊在日本近海舉行聯合軍演。

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報道稱，“伊麗莎白女王號”航母打擊群將通過關鍵的馬六甲海峽航行，並可能通過有爭議的南中國海過境。澳大利亞海軍將加入已經宣布參與相關行動的美國、日本和荷蘭海軍。據悉，美海軍阿利-伯克級導彈驅逐艦"沙利文斯"號將於5月從英國樸茨茅斯港起航，並與該航母打擊群隨行。這艘美國軍艦將與英國海軍的兩艘45型驅逐艦、數艘23型護衛艦、RFA油輪和支援艦及一艘潛艇一起工作。此外，美海軍陸戰隊的一個F-35戰鬥機中隊也將在部署期間從“伊麗莎白女王號”上行動。

據了解，荷蘭海軍早在2018年10月便宣布將派遣一艘軍艦參與“伊麗莎白女王號”的首次海外部屬。《日經亞洲評論》今年1月報道指，柏林計畫派遣一艘母港在德國北部的護衛艦前往印太地區停留一段時間，並在日本、澳大利亞、韓國等地停留。

澳大利亞艦艇參與的細節尚待確認，但據了解至少將包括一艘護衛艦。“伊麗莎白女王號”航母打擊群的行程尚未公布，但預計不會駛往澳大利亞。此前的報道稱，該航母將訪問阿曼、新加坡、韓國和日本的港口，因此它很可能會通過南海過境。

英國首相約翰遜在2017年以外交大臣身份訪問悉尼時宣布，打算向該地區派遣英國的新航母。皇家澳大利亞海軍軍艦可能將在新加坡與“伊麗莎白女王號”航母打擊群會合。澳大利亞國防部表示，歡迎該打擊群的部署，“英國和澳大利亞致力於維護基於規則的國際秩序”。

澳大利亞國防部稱，“皇家澳大利亞海軍經常尋求與夥伴海軍進行訓練，以建立互操作性，分享海員技能，並加強該地區的專業聯繫，特別是在這種情況下，與皇家海軍最新的航母合作”。該部門稱，“正在與皇家海軍進行高級規畫，以確定兩國海軍如何在‘伊麗莎白女王號’航母打擊群部署期間進行共同訓練。”