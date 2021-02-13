日本醫療態勢緊迫 10都府縣繼續緊急事態宣言

日本西村康稔經濟再生擔當大臣在2月12日召開的新冠基本對應方針等的諮詢委員會上，在談及為防止因為新型冠狀病毒感染擴大而發布緊急事態宣言的10都府縣時指出，新增的陽性者數雖然有減少傾向，但是醫療提供體制提供依舊嚴峻，有繼續維持宣言的必要。雖然日本全國和重點防疫地區東京等地都呈現新增感染人數大幅下降的趨勢，但是日本的醫療態勢仍然十分緊迫，10都府縣繼續緊急事態宣言不可避免。

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以新冠疫情嚴重蔓延的東京都和埼玉、千葉、神奈川3縣為對象的緊急事態宣言，在1月7日晚發令，時間持續約1個月，原定從1月8日到2月7日為止，1月13日實行緊急事態宣言的都府縣達到11個。

日本首相菅義偉2月2日在談及基於新型冠狀病毒特別措施法而實行的緊急事態宣言時指出：在現在發令中的11都道府縣中，除栃木縣之外，其他10府縣延長，從2月7日一直延長到3月7日。

最近雖然新增感染者大幅下降，從1月19日的每日新增感染者7882人下降到2月12日的1301人，雖然政府內部有提前解除緊急事態宣言的呼聲，探討在12日解除緊急事態宣言，但是鑒於醫療供應體制依舊嚴峻，因此政府決定把緊急事態宣言依舊維持下去。

日本把新冠感染疫情分為4個階段，第一階段是感染趨於零，散見個別感染者；第二階段是“感染漸增”；第三階段是“感染急增”；第四階段是“感染爆發”。現在處於“感染爆發”階段。政府打算到了第三階段就解除緊急事態宣言。

目前在實行緊急事態宣言的10都府縣中，神奈川縣和岐阜縣已經達到了第三階段以下，愛知縣和京都府整個指標接近第三階段。

到2月9日為止，全國新冠感染病床佔用率超過50%的縣仍然達到8個。