泰國街頭再現要求改革君主制的示威

泰國抗議者周六夜間在首都曼谷皇宮附近集會，要求釋放4名在獄中的示威運動領袖，並爆發警民衝突。

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泰國最近幾天再現要求修憲和改革君主制的青年運動。示威者周六夜間在首都曼谷皇宮附近集會，要求釋放4名因褻瀆君主罪而入獄的示威運動領袖。並在當晚爆發警民衝突。

據本台RFI記者Carol Isoux周日（2021年2月14日）發自曼谷（Bangkok）的報導，在一片衝突的喧囂聲中，曼谷2月13日周六晚，在臨近民主紀念碑的皇宮附近，現場情況混亂。示威者到此呼籲釋放他們四名因在上次集會中公開提及王室而被捕入獄的領袖。

有人做見證衝突

當晚20點左右，警察下令要求人群散去，但仍有數百名最堅定的示威者，要求得到當局承諾，否則拒絕離開。這時爆發了衝突。一名年輕女子描述說，聽到很強的爆炸聲。她感到害怕，在她所處的地方，無法看到爆炸聲源於何處，也無法知道源自哪種武器。她看到多人受傷，其中有一人是警察。她希望發射的只是橡皮子彈，但示威者拒絕離去。

法廣存檔圖片 - 泰國曼谷的示威抗議者 攝於 2021年2月13日星期六 Image d'archive RFI : A Bangkok : Les manifestants montrent le salut à trois doigts au sommet du monument de la démocratie alors que les manifestants pro-démocratie protestent pour exiger la libération de leurs dirigeants, le 13 février 2021, en Thaïlande. © REUTERS - SOE ZEYA TUN 路透社

示威者堅持訴求

泰國媒體在報導中提到，使用了真槍實彈。警民雙方都說，有數人受傷。示威者表示，未來將每周末都集會，並將增大抗議力度，如果他們的領袖依然不得獲釋。