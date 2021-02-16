柬埔寨報告確診 罕提一英國變種例來自中國

柬埔寨15日通報首宗共計3例英國變種病毒確診病例，患者是外國人，2例來自印度、1例來自中國，皆是在隔離檢疫期間檢測出確診2019冠狀病毒疾病。消息沒有提供細節。

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據中央社今天報道稱，柬埔寨通報頭3例英國變種病毒，來自印度與中國。該報道引據路透社消息，1600萬人口的柬埔寨迄今通報的確診病例數不到500例，且沒有人染疫死亡，帳面成績在全球名列前茅。雖然2020年11月境內出現罕見的群聚感染，但多數的確診病例都是境外移入。

據柬埔寨衛生部表示，首宗通報的英國變種病毒株確診患者共有3人，分別是2名來自印度與1名來自中國的外國人，患者已被隔離。柬埔寨衛生部警告民眾不要鬆懈，“民眾似乎忘了大規模聚會的巨大傳播風險”，在典禮、宴會、婚禮、節日活動上都沒有遵循防疫衛生規定。

柬埔寨10日起開始施打中華人民共和國贈與的60萬劑疫苗，首批接種者包括總理洪森（Hun Sen）的兒子們及各部部長。洪森先前誓言自己會去打第一劑疫苗，但後來改口說他68歲超過中國醫藥集團有限公司（Sinopharm）疫苗的施打年齡。洪森的兒子洪馬內（Hun Manet）在首都金邊（Phnom Penh）的甘密醫院（Calmette Hospital）豎起大拇指說：“身體裡面有對抗病毒的防禦系統，我覺得更有信心了。”

中國送給柬埔寨的首批60萬劑疫苗7日由專機運抵金邊，大多數的疫苗會先給衛生人員與軍隊施打。北京先前表示，將會發送100萬劑國藥集團疫苗給柬埔寨，可供50萬人接種。