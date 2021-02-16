緬甸當局又惡招 昂山素季再被控治理自然災害瀆職不力 軍頭否認政變

緬甸軍政府今天再次對被推翻的民選政府領袖昂山素季使出新招，指控昂山素季瀆職，治理緬甸自然災害不力。昂山素季按照當局司法指控程序被拘禁至明天，出庭應訴對她非法持有違禁進口的對講機的庭審。緬甸當局加大對民眾抗議鎮壓，強化布防街頭裝甲車，並再次切斷全國互聯網通訊。聯合國警告緬甸當局鎮壓民眾後果嚴重，但軍政府指，緬甸所發生的不是軍事政變，而是要組織新的大選。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，聯合國發言人稱，聯合國秘書長緬甸事務特使伯格納在與緬甸軍方領導人通話時警告，如果對反政變抗議示威者採取任何強硬的回應，將面臨“嚴重後果”。儘管周末在一些主要城市部署了裝甲車和士兵，但抗議者周一再次示威，譴責2月1日的政變，並要求釋放昂山素季和其他被拘禁的官員。

周一的抗議規模變小，但在多地爆發。此次政變中止了緬甸十年來向民主的不穩定過渡。

法新社消息指，緬甸民眾今天繼續在全國各地示威，不顧軍方加強士兵與警方恐嚇鎮壓。

聯合國秘書長緬甸事務特使伯格納周一與緬甸軍隊副總司令蘇溫通話。這成為緬甸軍隊與外界溝通的一個罕有渠道。

據聯合國發言人哈克在聯合國表示，“伯格納女士強調，和平集會權利必須得到充分尊重，示威者不得受到報復”，聯合國發言人哈克說，“伯格納女士向緬甸軍方強調，全世界正在密切注視該國的動態，並指出，對和平抗議任何形式的強硬回應都可能帶來嚴重後果。”

在談及此次對話時，緬甸軍方稱軍方二號人物蘇溫討論了政府的計畫和有關“緬甸正在發生的真實情況”的信息。

上述聯合國發言人稱，除了敦促軍方尊重人權和民主制度之外，伯格納還警告不要切斷互聯網。

據法新社消息，緬甸當局實際上再次切斷互聯網。

緬甸軍方派裝甲車 群眾繼續示威

據法新社稍早消息說，緬甸軍周一天在各地增兵，加強鎮壓反政變抗議活動，不過群眾繼續上街示威。

軍方1日推翻民選政府，拘捕實質領導人昂山素季，引爆抗議潮。軍方逐步升級鎮壓力道，在各地增派兵力。商業大城仰光（Yangon）各主要地點可見駐軍增加，包括在央行附近出現裝甲運兵車。然而仰光今天上午再度出現抗議活動，包括央行附近。根據法新社記者說法，城北一帶有數以百計理工學生在抗議。

經臉書認證的直播畫面顯示，南部城市土瓦（Dawei）也再度出現集會活動，現場可見數以百計抗議群眾，有些人手持反軍方標語，寫道「他們白天殺，晚上搶。他們在電視上說謊」。

據路透社今天報道說，緬甸軍方周二否認其罷黜民選政府是發動政變，稱由於11月大選存在舞弊，他們的行動是合理的，並表示將在舉行新的大選後進行權力移交。

緬甸軍方發言人蘇敏敦在軍方自2月1日奪權以來的首次新聞發布會上說道：“我們的目標是舉行選舉，並向獲勝的政黨移交權力。”

軍方尚未給出新的選舉日期，但已將緊急狀態定為一年。

消息說，緬甸軍方加緊對知名民主人士搜捕，但與此同時，緬甸不合作反抗運動正在擴大。