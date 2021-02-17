中印軍隊開始從班公湖對峙地點撤離

自新德里方面消息，依照2月16日公布的衛星圖片顯示，中國軍隊已在此前與印軍對峙的班公湖附近營地拆除了數十座建築，並移動車輛，清除帳篷。此前，印度國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）曾向印度國會表示，雙方已同意在班公湖周圍撤軍。

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據《印度斯坦時報》周三報導，印度軍事規畫人員指出，解放軍在西藏自治區日土縣日土鎮（印稱魯道克，Rudok）和夏都拉（Xiadullah）的駐地分別出現大量坦克運輸車，越過熱贊拉（Rezang La）和喀喇昆崙山口，表明中國軍隊有計畫將裝甲部隊從東拉達克前線轉移到新疆和西藏的縱深地區，這是拉達克實際控制線（LAC）脫離的一部分，結束了解放軍和印度軍隊長達10個月的軍事對峙。

路透社援引美國Maxar技術公司提供的，周二開始的班公湖北岸一些地區的衛星圖像顯示，1月下旬在那裡可以看到的多個中國軍營已經被拆除。“我們這邊也在發生類似的行動，”新德里一位不願透露姓名的印度官員向記者表示。

一位印度高級官員介紹稱，“我只能說，脫離接觸進程進展順利，不過下一次軍事指揮官會議的日期尚未決定”。兩國已經舉行了9輪軍長級會談，以促進脫離接觸，不過這一突破是最近的事。撤軍橫跨實際控制線沿線多個摩擦地區。規畫人員說，撤軍的規模顯示了北京在該地區建立軍事存在的程度。“現在發生的情況是，凡是部隊，特別是班公湖南北兩地，凡是有眼球接觸的地方，他們都後退一步，以減少緊張局勢，為進一步緩和局勢鋪平道路，”印度官員說。

印度軍方本周早些時候公布的視頻和圖像也顯示，中國軍隊正在拆除碉堡和帳篷，坦克、士兵和車輛也在撤離，這是脫離過程的一部分。但一些專家提醒說，目前的撤軍只是一個可能漫長的過程中的第一步。“現在離全面脫離或就我們應該做什麼達成協議還差得很遠，”印度前國家安全顧問希夫尚卡爾·梅農（Shivshankar Menon）告訴印媒The Wire說。他指出，“我們需要的不僅僅是脫離接觸。我們需要回到去年4月之前的位置。”

有報道指，中印雙方在完成撤離行動後，就會在48小時內舉行新一輪軍長級會談。 另外，外電引述印度官員指，印度準備在未來數星期，批准來自中國的部份新投資計畫，但只會處理不涉及國家安全的行業。