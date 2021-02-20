緬甸警方向示威者開槍擊斃2人 傷30人

緬甸中部城市曼德勒（Mandalay）周六2月20日舉行的反軍政府集會中，兩名示威者被槍殺，約30人受傷。這是2月1日該國政變以來最嚴重的暴力事件。

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數百名警察今天下午被部署在該國第二大城市曼德勒的一家造船廠，警方此舉令人擔心反政變的員工們遭逮捕。示威者敲打鍋碗瓢盆，試圖阻止逮捕行動，一些示威者向警察投擲石塊等物品，警察隨後開槍。

救援人員告訴法新社記者："有兩人死亡，包括一名未成年人頭部中彈。"另外約有30人受傷。他們說："一半的受害者是被實彈擊中的。"其他受害者則是被橡皮子彈和彈弓打傷的。

一些在當地工作的醫生證實確有人被實彈擊中。但這些醫生因為害怕遭當局報復，而要求匿名。

據當地媒體報道，有10多人被捕。警方在被問及此事時未予置評。

這次暴力升級是在2月9日20歲的雜貨商Mya Thwate Thwate Khaing被槍殺後發生的。政變後一直執政的軍政府繼續加大對民主運動的壓力。

儘管如此，周六，包括眾多少數民族代表在內的數千名身着傳統服飾的抗議者再次走上經濟首都仰光的街頭。他們要求恢復文官政府，釋放被拘留者，廢除非常有利於軍隊的憲法。

在推翻了昂山素季文官政府、結束脆弱的10年民主過渡的政變發生近三周後，緬甸的將軍們在國際抗議和新制裁措施面前毫不動搖。

軍政權還試圖通過封網來阻止人民組織遊行抗議。但在過去兩周，數十萬緬甸人在全國各地舉行示威集會，抗議軍頭們奪走他們來之不易的自由。這是自2007年 "藏紅花革命"被軍隊血腥鎮壓以來，緬甸從未有過的反抗浪潮。

自1948年獨立以來，緬甸民眾已在軍方的鐵腕下生活了50多年，人們對報復的恐懼非常強烈。儘管如此，在集會的同時，公民抗命的呼籲仍在繼續，醫生、教師、空中交通管制員和鐵路工人仍在罷工。

據一個為政治犯提供援助的非政府組織稱，逮捕行動仍在繼續，有近550人被捕（政治領導人、罷工的公務員、僧侶、活動家......）。只有40多人被釋放。