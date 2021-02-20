美日法三國軍艦於九州附近海域聯合演練

日本海上自衛隊通過推特表示，2月19日，“濱名”號補給艦與美國海軍“柯蒂斯·威爾伯”號驅逐艦和法國海軍“牧月”號輕型護衛艦在九州以西海域進行了聯合訓練。日方指，通過各種演習，海上自衛隊力求與參演國加強相互了解，提高海上自衛隊的戰術技能。

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美國海軍第七艦隊同日發表聲明表示，“2月19日，美國海軍 ‘阿利·伯克’級導彈驅逐艦 ‘柯蒂斯-威爾伯’號(DDG 54)與日本海上自衛隊十和田級補給艦‘濱名’號(AOE-424)和法國花月級輕型護衛艦‘牧月’號一起，進行了一次三邊海上補給(RAS)。這次海上補給使法國、日本和美國水兵完成了一次突出各自海軍能力的海上演習。”

“柯蒂斯·威爾伯”號驅逐艦指揮官庫亞（Diane Cua）中校說，“只要有機會，我們就會與盟友進行整合、訓練和計畫。能夠與日本海上自衛隊，以及法國海軍一起進行海上補給，是一個很棒的機會，顯示了第七艦隊責任區的團結努力。”

期間，“柯蒂斯·威爾伯”號驅逐艦和“牧月”號輕型護衛艦來到“濱名”號補給艦旁接受加油和補給。“濱名”號補給艦指揮官池田雅人中校說，“美國海軍和法國海軍的操艦技術非常高超，這讓我很受鼓舞，因為我們在海上同心同德地從事着同樣的任務。即使在新冠疫情期間，充分利用海軍特有的靈活性和機動性，採取一切對策，我們進行了三邊演習，能夠加深與美國海軍和法國海軍的合作。”