中國海警艦進入釣魚島水域 再欲接近日本漁船

日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，21日凌晨4點50分前後，中國海警局2艘海警艦駛入釣魚島附近日本認為是“領海”的區域，在久場島東南約22公裏海上再次做出了試圖接近航行中日本漁船（排水量9.7噸）的動作。這是中國公務船連續兩天駛入釣魚島周邊日本認為是“領海”的區域，為今年第9天。2艘海警艦於當日上午11點05分前後駛出日本認為是“領海”的區域。

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20日上午10點15分前後，中國海警局2艘海警艦相繼駛入釣魚島附近日本認為是“領海”的區域，日本方面指出：“各航行約1小時50分鐘後進入領海外側毗連區”。這是16日以來中國公務員再次駛進釣魚島附近日本認為是“領海”的區域，，外務省亞洲大洋洲局長船越健裕20日向中國駐日使館幹部提出了抗議。

中新社20日報道說：中國海警局20日公開的消息顯示，中國海警艦艇編隊當天在中國釣魚島領海內巡航。

2021年2月20日，中國海警2302艦艇編隊在中國釣魚島領海內巡航。這是進入2021年以來，中國官方第二次公布釣魚島領海內巡航信息。

最近中國海警艦連續做出欲接近日本漁船的動作，今天的日本漁船上乘有3人，當中國海警艦欲接近該漁船時，日本海上保安廳的巡視船圍繞在漁船周圍，保護了漁船的安全。

日本方面指出：另有2艘中國海警艦在領海外側毗連區航行。其中1艘搭載了類似機關炮的裝置。