緬甸軍方動武台灣外交部表關切華航班機今赴仰光載運僑民

緬甸軍方對示威群眾使用致命武力，導致緬甸民眾死傷，台灣外交部今天表達嚴正關切，呼籲緬甸軍方勿以武力手段解決國內政治問題。另，台灣在緬甸的台商和僑民約有一千人，華航今早七點多緊急派出救援班機前往仰光撤僑。

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緬甸軍方今年2月1日接管政權後，緬甸民眾在各地發起多場訴求恢復民主的抗議遊行，近日傳出軍方對示威群眾使用致命武力，導致民眾死傷，引起國際關注與譴責。

台灣外交部對於緬甸軍政府的做法表達震驚與遺憾，認為無法被民主國家政府與人民接受。外交部並呼籲緬甸軍方，不要以武力手段解決國內政治問題，應以和平方式，透過理性對話，化解民軍對立情勢，恢復緬甸的民主政治。

台灣駐緬甸代表處透露，台灣在緬甸的台商與僑民的人身安全目前並未受到影響。官方提醒旅居緬甸的台灣人注意政局變化，隨時與駐緬甸代表處保持聯繫。

華航救援班機的機組人員今天天還沒亮就開始準備救援事宜，清晨7點多起飛前往仰光，下午四點多返抵台灣，共有82人搭乘。在緬甸的台商及僑民大多居住緬甸第一大城仰光。

華航緬甸分公司表示，因應疫情及緬甸政局變化，原訂2月28日的另一架救援航班將取消，3月14日及28日仍有兩架救援班機。

台灣僑委會表示，去年疫情爆發後，緬甸官方曾公告民航管制措施，暫不開放國際商業航班於緬甸境內機場起降；但人道救援、貨運、醫療後送等，以及緬甸民航局核準的特殊航班不在管制範圍內。

台灣疫情指揮中心表示，這次緬甸僑胞主要是因政局動蕩而返國，但當地疫情相當好，確診人數在個位數，因此不會安排集中檢疫。但因為是特殊情形，如果沒有三日內檢驗陰性報告，可依法入境自費采檢，目前已知有28位沒有三日內檢驗陰性報告，必須入境後自費采檢，入住防疫旅館。