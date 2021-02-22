首批中國科興疫苗24日抵泰國 總理表示：願帶頭接種

泰國政府向中國科興公司採購的新冠疫苗的首批，將於24日抵達泰國。泰國總理巴育22日表示，疫苗到泰國後大約2到3天，政府就會開始讓民眾接種疫苗，而他本人願意率先接種疫苗。

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泰國公共衛生部與中國的科興生物技術公司（Sinovac Biotech）簽訂採購協議，採購200萬劑新冠疫苗，首批20萬劑將在24日由泰航專機從北京載運至泰國。

科興預計3月底前再交付80萬劑，4月底前交付100萬劑。

泰國總理巴育22日主持疫情指揮中心會議後接受媒體採訪表示，20萬劑疫苗24日抵達泰國後，政府大約需要2到3天的時間來準備施打疫苗的事宜，一切就緒之後，他隨時準備率先接種疫苗。

根據泰國公共衛生部的初步規畫，首批接種對象包括8萬名醫護人員和鄉村醫療志願者、2萬名疾病管制相關領域的工作人員、90萬名高風險民眾包括患有潛在疾病和慢性病患者及60歲以上的老年人。

泰國公共衛生部轄下的國家疫苗研究院也和英國製藥公司阿斯利康簽約，預估今年5月開始為1300萬國民提供2千600萬劑阿斯利康疫苗。

此外，泰國疫情指揮中心22日會議通過將緊急狀態延長到3月底，以利控制疫情，明天將送交內閣會議通過，這是泰國政府第10度延長因疫情而實施的緊急狀態。