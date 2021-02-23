伊朗限制國際原子能總署檢查工作

美國未在周末的最後期限解除經濟制裁後，伊朗23日證實，已開始針對聯合國國際原子能總署的檢查執行多項新限制。

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國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，21日在德黑蘭的磋商敲定的臨時安排，意味着伊朗與主要國家就恢復2015年核子協議展開“政治協商”之際，國際原子能機構將不能任意執行檢查。

不過，美國雖然讚揚葛羅西外交斡旋努力到最後一刻，仍呼籲伊朗在談判進行期間，根據協議“全面履行對檢查與其他核子不擴散的承諾”。

伊朗保守派佔多數的國會，去年下令改變國際原子能機構的監督和檢查制度，這是伊朗針對美國前總統特朗普（Donald Trump）2018年退出這項協議而採取的最新報復行動。