伊核議題

伊朗限制國際原子能總署檢查工作

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Des discussions ont eu lieu notamment entre le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi (à droite), et le ministre iranien des affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif (à gauche), à Téhéran, dimanche 21 février
Des discussions ont eu lieu notamment entre le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi (à droite), et le ministre iranien des affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif (à gauche), à Téhéran, dimanche 21 février © STR / AFP
作者： 法廣
3 分鐘

美國未在周末的最後期限解除經濟制裁後，伊朗23日證實，已開始針對聯合國國際原子能總署的檢查執行多項新限制。

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國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，21日在德黑蘭的磋商敲定的臨時安排，意味着伊朗與主要國家就恢復2015年核子協議展開“政治協商”之際，國際原子能機構將不能任意執行檢查。

 

不過，美國雖然讚揚葛羅西外交斡旋努力到最後一刻，仍呼籲伊朗在談判進行期間，根據協議“全面履行對檢查與其他核子不擴散的承諾”。

伊朗保守派佔多數的國會，去年下令改變國際原子能機構的監督和檢查制度，這是伊朗針對美國前總統特朗普（Donald Trump）2018年退出這項協議而採取的最新報復行動。

 

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