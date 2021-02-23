古特雷斯警告緬甸軍頭：當今世界“政變”沒有立足之地

聯合國秘書長古特雷斯在聯合國人權理事會新一屆會議開幕式上，重申了他“對緬甸人民的全力支持”。三周前，緬甸軍方接管政權，導致人們走上街頭進行抗議。古特雷斯在預先錄製的視頻致辭中對緬甸局勢再次表示強烈關注。他強調，政變在當今世界沒有立足之地。古特雷斯呼籲緬甸軍方立即停止暴力。

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據聯合國官方消息，聯合國秘書長古特雷斯周一告誡緬甸軍方:當今世界“政變”沒有立足之地。據古特雷斯批評表示，在緬甸，“我們看到民主遭到破壞，野蠻使用武力，人們被任意逮捕、受到各種形式的鎮壓；公民空間遭到限制；民間社會受到攻擊；發生了嚴重侵犯少數族裔的行為而不受追究，包括對羅興亞人實施了名副其實的族裔清洗。此類行為不勝枚舉。”

古特雷斯說：“這一切彙聚成了一場十足的動亂風暴。 ”古特雷斯呼籲緬甸軍方立即停止鎮壓，釋放囚犯，停止暴力，尊重人權和人民在最近的選舉中所表達的意願。

秘書長同時歡迎人權理事會上周一就緬甸人權狀況通過的決議，並承諾落實理事會的要求，同時表達聯合國對緬甸人民追求民主、和平、人權和法治的全力支持。

聯合國兒童基金會周一對有關在緬甸持續的抗議活動中過度使用致命武力的報道以及軍方代表周日發出的如果發生衝突將“造成生命損失”的警告表示嚴重關切。

據報道，安全部隊周六晚在曼德勒應對抗議過程中使用暴力，導致兩人死亡，其中包括一名14歲的兒童，還有多人受重傷。兒基會譴責對示威者使用武力，包括據報道使用實彈。該機構呼籲安全部隊避免使用暴力，保持最大限度的剋制，並呼籲通過建設性的和平手段解決分歧，優先保護兒童和年輕人的安全。

兒基會還呼籲作出更大努力，保護兒童和青年免受一切形式的暴力，包括在他們表達意見和參加和平抗議時。任何人都不應因其意見而面臨任何形式的暴力或恐嚇。

緬甸軍方於2月1日凌晨扣押國務資政昂山素季和總統溫敏、宣布實施為期一年的緊急狀態，並將國家權利移交給國防軍總司令敏昂萊。此後，該國境內的抗議示威已持續了兩周多的時間。

2月19日，已有一名年僅20歲的女性示威者因被子彈擊中頭部而在首都內比都不治身亡。法新社說，儘管緬甸軍政府祭死亡威脅，抗議仍不止。