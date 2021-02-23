在緬甸人民抗議政變的壓力下，緬甸軍方領導人呼籲抓經濟

在緬甸人民抗議政變的壓力下，緬甸軍方領導人敏昂萊呼籲大力振興不景氣的經濟。因為緬甸軍方月初發動政變，西方國家考慮實施更多制裁，迫使軍方避免暴力鎮壓民主抗議活動。政變方敏昂萊就是在這個時侯發出振興經濟的呼籲的。

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中央社報道，在軍方呼籲聚焦經濟之前，抗議民眾昨天舉行的大罷工造成企業關閉，而且儘管當局警告對抗可能造成有人喪生，大批群眾聚集譴責軍方在2月1日發動的政變，並要求釋放民選領導人昂山素季。

反對政變的民眾今天再度聚集抗議，不過人數少很多。媒體報導，也有小規模遊行支持軍方。

今天的活動沒有傳出暴力事件。緬甸武裝部隊總司令敏昂萊在昨天國家領導委員會會議上呼籲，減少政府支出和進口，並增加出口。

國營媒體引用敏昂萊的話表示：「委員會必須把力量投入振興不景氣的經濟。必須採取拯救經濟措施。」

軍方指控去年11月8日的選舉有舞弊行為後奪取政權，拘留翁山蘇姬和許多政黨領導人。選舉委員會反駁選舉舞弊指控。

正如2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情破壞消費和旅遊業一樣，這場危機增加孤立和投資者不安。

國營媒體報導，敏昂萊並沒有把抗議活動與經濟問題直接連結在一起，但表示當局遵循民主路徑處理抗議活動，警方使用橡膠子彈, 適用最低限度武力。