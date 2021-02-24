特拉維夫生活逐漸恢復正常

以色列選擇通過疫苗實現群體免疫。從上個星期天開始，市中心的店鋪和很多商業中心開始正常營業。旅館和健身房也可憑藉出示“疫苗護照”進出方便。特拉維夫民眾的生活似乎恢復了正常。

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以色列一項研究發現，在接種輝瑞公司和BioNTech新冠疫苗第一劑後15至28天內，該疫苗預防有癥狀新冠感染的有效性為85%，在對抗有癥狀感染方面的有效性為94%。所以以色列政府決定2月21日解除部分疫情防控措施，着手提振經濟。

以色列成為全球新冠疫苗接種率最高的國家後，其感染和傳播數據有助於科學家理解新冠疫苗在人群中的真實作用。18日發表於《柳葉刀》上的一篇論文表示，自2020年12月至2021年1月，未接種的120575人中，有89人確診新冠肺炎；在首次接種1-14天內的100433人中，有55人感染，感染率下降26%；在首次接種15-28天內的88126人中，只有26人感染，感染率下降60%。

以色列全國抗疫專家小組主席巴里切爾（Ran Balicer）表示，疫苗有兩大功效，首先是直接效果，即預防新冠肺炎感染和其重症的效果。其次是間接效果，是指疫苗能對足夠多的人產生免疫力，阻絕流行病，防止病毒進一步擴散。