印度與巴基斯坦在克什米爾印巴控制線沿線停火

一名印度軍人9月18日在印控克什米爾一端站崗

印度與巴基斯坦同意於25日凌晨零時起，在克什米爾印巴控制線沿線停火；這是印度與巴基斯坦國防部星期四發表的聯合聲明宣布的，這是雙方國安高層密商幾個月的成果。

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根據印度國防部發出的聯合聲明，印度與巴基斯坦的國防部軍事行動處處長透過印巴熱線聯繫機制討論了印巴控制線（LoC）沿線的停火問題，雙方在自由、坦誠和友好氣氛下回顧印巴控制線沿線和其他所有相關地區的局勢。

中央社報道，這份聯合聲明表示，為實現印巴邊界的互惠互利及永續和平，雙方同意解決彼此的核心問題和疑慮。

聯合聲明強調，印巴雙方同意嚴格遵守所有協定和諒解備忘錄，25日凌晨零時起，雙方沿著印巴控制線沿線和所有其他相關地區停止開火射擊。

雙方在這份聯合聲明中重申，將利用現有的熱線聯繫和邊境「旗會」（flag meeting）機制，來解決任何不可預見的情況或誤解。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述沒有具名的消息人士說，印度與巴基斯坦能夠達成在邊境控制線的停火協定，是印度和巴基斯坦歷經幾個月月直接對話或透過管道溝通，至少包括在第三國舉行過一次面對面對話，所達成的結果。

這名消息人士指出，印度與巴基斯坦秘密協商邊境停火，只有總理莫迪、內政部長夏哈、國防部長辛赫、外交部長蘇傑生等少數高層官員知道細節。