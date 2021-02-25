緬甸政變擁護者持刀棍對付反對派示威

緬甸軍方支持者今天揮舞著刀子和彈弓與緬甸最大城市仰光的居民發生衝突，在數周全國各地抗議推翻昂山素季文人政府的軍事政變後，境內緊張局勢升溫。仰光居民敲打鍋碗瓢盆，抗議支持軍方的暴力示威活動。

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據中央社今天報道稱，軍方支持者攻擊反政變民眾，緬甸緊張局勢升溫。緬甸軍方支持者25日揮舞著刀子和彈弓與仰光的居民發生衝突，境內緊張局勢升溫。軍方支持者並投擲武器攻擊仰光居民。

緬甸軍方發動政變後，成千上萬民眾走上街頭，要求釋放翁山蘇姬並恢復民主，他們的憤怒情緒籠罩整個國家。但數百名軍方支持者今天在緬甸商業中心仰光遊行，他們舉起寫着“我們與國防部門站在一起”標語，指的是緬甸軍方。

當局准許軍方支持者進入仰光市中心蘇雷佛塔（Sule Pagoda），這是當地重要路口的地標，最近幾天這裡設置路障，防止反政變抗議者聚集。

居住在這個地區的居民敲打鍋碗瓢盆，抗議支持軍方的示威活動。

至中午時，仰光中央火車站附近爆發衝突。目擊者說，有些帶着管子、刀子和彈弓的軍方支持者，攻擊發出噓聲的居民。住在附近的一名38歲民眾說：“他們從車上用彈弓射擊我們，大概有10個人頭部受傷。” 這位居民說，軍方支持者攜帶棍棒、小刀和彈弓，但當地居民反擊，扣留一些人，直到警察出現。

據該報道，安全部隊最終抵達時發現，婦女和兒童手挽着手擋在前面，試圖阻止他們逮捕任何反政變抗議者。但在緊張對峙後，警方從親軍方團體中帶走涉嫌攻擊者。

據法新社消息，來自31個國家近140個非政府組織昨天連署公開信，呼籲聯合國安理會緊急對緬甸實施武器禁運。緬甸本月初發生軍事政變，政局陷入動蕩。

這封信寫到：聯合國安理會應該緊急對緬甸實施全球武器禁運，以因應這場軍事政變，並阻止軍政府進一步濫權。信中繼續寫道：「允許轉運武器到緬甸的各國政府，包括中國、印度、以色列、北朝鮮、菲律賓、俄羅斯和烏克蘭，應該立即停止供應任何武器、彈藥和相關裝備。」

上述被點名的國家中，有3國目前為安理會成員國，即擁有否決權的永久成員國中國、俄羅斯，以及非永久成員國印度。

據法新社說，非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）執行主任羅思寫道：「鑒於對洛興雅人（Rohingya）的大規模暴行、數十年來的戰爭罪行，並推翻民選政府，聯合國安理會起碼能做的，是對緬甸施行全球武器禁運。」包含數十個亞洲非營利組織簽字的這封信寫道：「安理會也應該實施鎖定目標的制裁措施、全球旅行禁令，並凍結軍政府和軍事集團領導階層的資產。」