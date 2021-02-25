美國防部高官修正有關釣魚島主權發言

美國國防部發言人約翰‧柯比（John Kirby）2月23日，對於中國負責海上警備的公用海警船，在中國允許海警局使用武器的《海警法》2月1日施行後，從2月6日開始反覆進入釣魚島附近日本認為是“領海”的區域進行了譴責。約翰‧柯比表示：在尖閣諸島的主權方面，我們支持日本，但是在24日，美國國防部高官對這一發言進行了修正。

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柯比的這一發言有悖於美國的一貫立場，自20 世紀70 年代開始，美國便在日中釣魚島主權爭端上堅持所謂釣魚島“主權未定”的“中立”立場，只是強調連同釣魚島的沖繩的“施政權”返還，但是進入21 世紀，為牽制中國快速崛起對美國在亞太地區主導地位的挑戰，美國有關釣魚島屬於規定美國對日防衛義務的《日美安保條約》第5條的適用對象這一立場越來越清晰，但是在釣魚島主權歸屬問題上仍持中立立場。

但是柯比的發言顛覆了美國的一貫立場。

為此，美國國防部高官24日回答共同社記者提問時圍繞釣魚島問題表示，在認可處於日本施政權下的同時，關於主權不持特定立場的美國政府的原則不變。

這實際上修改了此前國防部發言人柯比稱“支持日本主權”的發言。

據共同社報道，柯比在23日的記者會上，當被問及“對於中國海警局公務船駛入尖閣周邊日本領海有何見解”時，談到了日本的“主權”。關於此事，國防部高官說明稱“美國的政策沒有變化”。

另一方面，中國外交部發言人汪文斌在24日的記者會上指出：釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。《美日安保條約》是冷戰的產物，不應損及第三方利益，更不應危害地區的和平穩定。