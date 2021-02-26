印度Covid-19疫情再起 多地強制檢測

法廣存檔圖片 ：印度喀拉拉邦（Kerala）和馬哈拉施特拉邦（Mahrastrah）近期的covid-19新確診人數增幅顯著。 Image d'archive RFI : L'augmentation des cas est particulièrement visible au Kerala et au Maharashtra, où se trouve la ville de Bombay.

印度Covid-19疫情再起，當局採取新的防範措施，限制人口境內流動。多地開始要求對外來旅客實施檢測；參加“大壺節”（Kumbh Mela）的印度教徒也都需做檢測。

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印度Covid-19新確診人數連續十天上升。當局採取新的防範措施，多地自2021年2月26日周五起要求對外來旅客實行檢測。

據本台RFI記者Côme Bastin周五（2021年2月26日）發自班加羅爾（Bangalore）的報導，印度在數月前取消了其境內與Covid-19疫情有關的行動限制，但自本周五起，在印度國內旅行變得更加複雜。德里地區ˎ 卡納塔克邦（KARNATAKA）ˎ 班加羅爾和克什米爾開始要求外來者在進入轄區前做RT-PCR檢測。上述措施只針對部分地區，主要是來自喀拉拉邦（Kerala）和馬哈拉施特拉邦（Mahrastrah）的人員，不論來者所使用的交通工具，是乘坐飛機ˎ 火車或者是通過公路。

與去年八月份時每天近十萬宗確診病例相比較，印度目前每天大約有一萬宗新確診病例，而2月24日周三的統計達到16 000宗。喀拉拉邦（Kerala）和馬哈拉施特拉邦（Mahrastrah）的增幅尤其顯著。上述地區只佔印度人口的10%，但卻涉及四分之三的病例。

上述防疫措施是地方當局決定採取的。所有想要去北阿坎德邦（Uttarakhand）赫爾德瓦爾城（Haridwar）參加“大壺節”，又稱“聖水沐浴節”（Kumbh Mela）的印度教徒都必須做檢測。此外，印度終於加強了對來自英國ˎ 歐盟和中東的國際旅行者的管控。

法廣存檔圖片：印度教信徒慶祝大壺節-聖水沐浴節。 Image d'archive RFI : Hindu devotees gather at a ghat of the River Ganges ahead of the religious Kumbh Mela festival © Money SHARMA AFP 法新社

據介紹，印度“大壺節”被認為是全球規模最龐大的宗教慶典活動之一。聯合國教科文（Unesco）在2017年把這一印度教傳統活動列入了人類非物質文化遺產名錄。