法外長與印尼外長通話：法國致力於一個自由開放的印太空間

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）與印度尼西亞外交部長雷特諾（Retno Marsudi）2月26日舉行了電話會談。勒德里昂在通話中向雷特諾重申，“法國決心為建立一個尊重法治，自由和開放的印度太平洋空間而努力。”

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就二人的通話內容，法國外交部介紹指，“部長重申，法國決心為建立一個尊重法治的自由和開放的印度太平洋空間而努力。他表示希望進一步加強我們兩國之間的戰略夥伴關係，特別是在國防、海上合作和衛生領域，以及在東盟框架內”。勒德里昂在通話中還回顧了兩國在“獲得抗擊新冠肺炎工具加速器”（ACT-A）倡議框架內就公平獲得新冠疫苗的承諾。勒德里昂表示，法方歡迎印度尼西亞動員起來，應對緬甸軍事政變後的危機，避免任何升級的風險。他回顧說，歐盟已於2月22日通過了對緬甸政變責任人採取新的限制性措施的原則。

雷特諾通過推特表示，“很高興能和法國外長勒德里昂交談，關於包括海事和國防在內的各種雙邊合作。我們還談到了東盟框架內的合作以及在‘外交政策和國際健康’(FPGH) 倡議下 的衛生合作。”她稱，兩國“外長對緬甸局勢，特別是緬甸人民的安全同樣感到關切。我們一致認為，必須傾聽緬甸人民的聲音。”