菅義偉宣布提前解除六府縣緊急事態宣言

日本首相菅義偉在2月26日晚主持在首相官邸召開的新型冠狀病毒感染症對策總部會議，對於正在實行緊急事態宣言的岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡、埼玉、千葉、東京、神奈川10都府縣，將在2月底提前解除的岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡6府縣的緊急事態宣言，而首都圈的埼玉、千葉、東京、神奈川4都縣形勢依舊嚴峻，宣言將維持下去，於下周再次探討可否提前解除。

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日本政府1月7日以首都圈1都3縣為對象再次發布緊急事態宣言，期限至2月7日。1月13日又新增了東海和關西等地區的7府縣，2月2日將除栃木縣之外的10都府縣的宣言期限延長至3月7日。

日本把新冠感染疫情分為4個階段：第一階段是感染趨於零，散見個別感染者；第二階段是“感染漸增”；第三階段是“感染急增”；第四階段是“感染爆發”。日本政府的方針是疫情回落到第三階段就解除緊急事態宣言。

目前提前解除緊急事態的宣言的六府縣已經脫離了“感染爆發”的第四階段。

菅義偉在26日就6府縣解除宣言說明稱：“實現了明顯的感染人數大幅減少，雖然醫療機構的嚴峻狀況還在持續，但現場的負擔與此前相比減輕了。”

2月26日，這六個都府縣的新增感染人數分別是岐阜3人、愛知40人、京都8人、大阪77人、兵庫24人、福岡52人。

關於首都圈的埼玉、千葉、東京、神奈川4都縣，如果感染人數減少趨勢沒有變化，緊急事態宣言將持續到3月7日不再延長，而在26日的專家會議上，對於首都圈4都縣，有專家對醫療供應體製表示擔憂，因此緊急事態宣言將持續。菅義偉強調貫徹餐飲店縮短營業時間等迄今為止的對策，“到最後都不鬆懈，實現3月7日按計畫結束宣言，是很重要的”。