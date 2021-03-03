緬甸抓捕多名記者 記者組織呼籲立即放人

多名記者在報道緬甸反政變示威活動時在當地被逮捕。美國國家公共電台（NPR) 3月2日報道，被緬甸當局逮捕的記者至少有8名，其中包括32歲的美聯社記者登佐(Thein Zaw)。美聯社報道，登佐的律師丁薩吳(音譯，Tin Zar Oo) 3月2日表示，緬甸當局指控登佐等記者違反了一項公共秩序法。這項法律規定，任何在公眾中製造恐懼、故意傳播虛假消息、直接或間接對政府僱員刑事犯罪的人都會受到懲罰。如果罪名成立，他們可能會被監禁3年。

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緬甸軍政府上個月修改了這項法律，以擴大其適用範圍，並將最高刑期從2年提高到現在的3年。

32歲的美聯社攝影記者登佐等記者2月27日在報導緬甸商業重鎮仰光的示威活動時被當局逮捕。緬甸軍方2月1日發動政變推翻了昂山素季的民選政府。被逮捕的記者分屬幾家媒體，除美聯社外，還有緬甸媒體當今緬甸、緬甸圖片社、七日新聞、Zee Kwet在線新聞以及一名自由撰稿人。

據報道，登佐等多名被捕記者被關押在仰光北部的永盛監獄，這所監獄因為關押異見人士及惡劣的衛生環境而臭名昭著。昂山素季分別於2003年和2009年因違反軟禁令而被監禁在永盛監獄。登佐的律師表示，登佐被法院還押候審，在3月12日之前不會有法庭聆訊等進一步的行動。

美聯社呼籲立即釋放登佐。美聯社負責國際新聞的副總裁伊恩·菲利普斯(Ian Phillips)表示：“必須允許獨立記者自由、安全地報道新聞，而不必擔心遭到報復。”他說，“美聯社強烈譴責對登佐的任意拘留。”

媒體權益組織“保護記者委員會”也對緬甸當局抓捕記者表達關注。保護記者委員會東南亞高級代表肖恩·克里斯平(Shawn Crispin)表示：“緬甸當局必須釋放所有被關押在獄中的記者，停止威脅和騷擾記者，因為他們只是在報道反政變街頭抗議活動。”“緬甸絕不能回到過去的黑暗時代，軍事統治者將記者關進監獄，以扼殺和審查新聞報道。”

2月28日是緬甸民眾大規模抗議軍事政變一個月以來最慘烈的一天，至少有18名示威者被安全部隊打死，另有至少幾十人受傷，大約1000人被逮捕。包括美國在內的多個西方國家以及聯合國秘書長都譴責了緬甸軍方對示威者的暴力鎮壓，並要求軍政府釋放昂山素季等經民選產生的文職領導人。

不過，東盟成員國外長們星期二開會討論緬甸局勢時，只有四國外長敦促軍政府釋放昂山素季等人。

中國外交部星期一稱推動緬甸局勢降溫是當務之急，但未譴責緬甸軍政府對示威者的血腥鎮壓，也沒有敦促恢復民選政府執政，卻要求國際社會尊重緬甸主權。