緬甸軍政府血腥鎮壓 一天鎮壓死亡人數多達38人

目擊者和媒體報導，緬甸安全部隊3日向反軍方統治的抗議民眾開火，多人死亡。聯合國秘書長緬甸事務特使克里斯汀·伯格納（Christine Schraner Burgener）3日表示，自民選政府被推翻以來共有50多名抗議者死亡；僅3月3日死亡人數高達38人。樞機主教薄茂恩在推特發文說，緬甸多數大城市猶如天安門廣場。

廣告 繼續瀏覽後續

在這個暴力場面出現之前一天，東南亞各鄰國呼籲緬甸當局自製，但仍未能一致呼籲緬甸釋放昂山素季並恢復民主制度。

緬甸樞機主教貌波（Charles Maung Bo）在推特發文說，“我國的多數大城市有如天安門廣場”，他指的是中國1989年在北京殘酷鎮壓學生髮起的抗爭。

緬甸軍方2月1日政變推翻了昂山素季領導的民選政府，目擊者說，至今軍政府撲滅反政變抗議活動的決心似乎已增強，安全部隊在若干城鎮幾乎不加警告就對民眾發射實彈。

死傷最慘重的是中部蒙育瓦鎮（Monywa），當地媒體Monywa Gazette的總編輯指出，有4男1女共5人遭到射殺。他說：“我們已經和家屬與醫師確認，共有5人死亡，至少30人受傷，有些民眾仍昏迷不醒。”

至於在緬甸的大城仰光（Yangon），目擊者說，傍晚安全部隊發射自動步槍，造成至少3人死亡。

另據媒體報導與目擊者指出，第2大城瓦城（Mandalay）有兩人喪命，北部盛產玉石的帕坎鎮（Hpakant）有兩人死亡，中部敏建鎮（Myingyan）也有1 人死亡。

目擊者驚恐表示：“太可怕了，簡直就是屠殺，筆墨難以形容當前的慘狀和我們的感受。”

緬甸獨立英文媒體“今日緬甸”（Myanmar Now）報導，在仰光鎮壓抗爭的安全部隊逮捕了大約300名抗議民眾。

社群媒體廣傳一段影音，畫面顯示，在軍警高度戒備下，成群青年雙手抱頭，列隊走上軍車。