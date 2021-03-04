血腥翌日 緬甸示威者帶着恐懼繼續抗議 當局卻無懼國際制裁

緬甸民眾今天繼續上街抗議軍方政變，推翻民選政府並逮捕昂山素季等民選政府領導人。法新社稱，抗議者雖堅持示威，但全國各地抗議者心揣恐懼，緬甸軍警真槍實彈無差別射擊抗議民眾，在全國布下恐怖與陰影。根據聯合國消息，昨天是緬甸示威活動最暴力的一天，軍方開槍鎮壓近40人喪生。法國促請緬甸當局立即停止對示威民眾暴力鎮壓。緬甸當局不怕國際社會制裁，在回應聯合國特使時說，‘我們得學會只與少少的幾位朋友走在一起。’”

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據路透社今天報道稱，聯合國報告緬甸軍方周三在多個城鎮對抗議人群進行鎮壓，造成38人死亡，這是反對上月軍事政變的示威活動開始以來最為暴力的一天。該報道說，目擊者表示，軍警在幾乎沒有警告的情況下就以實彈射擊。

該報道引述年輕的抗議人士Thinzar Shunlei Yi譴責說，“這很可怕，是一場屠殺。沒有語言可以形容現場情況和我們的感受。” 據一個援助組織表示，死者當中包括四名孩童。當地媒體消息稱，有數以百計抗議者遭到逮捕。

根據聯合國緬甸特使Christine Schraner Burgener在紐約說，“今天是2月1日政變以來最血腥的一天。今天--僅僅今天--就有38人死去。政變開始後已有逾50人死亡，許多人受傷。”

路透社說，記者致電緬甸軍方委員會發言人請求置評，但電話無人接聽。

聯合國緬甸特使Schraner Burgener說，她與緬甸國家領導委員副主席梭溫談話時，曾經警告梭溫一些國家可能會對緬甸軍方施加強烈措施和孤立來報復政變。“他的回答是：‘我們早就習慣被制裁，我們都挺過來了’，”Schraner Burgener說。“當我警告他們將被孤立時，得到的回答是：‘我們得學會只與少少的幾位朋友走在一起。’”

外交官員稱，聯合國安理會周五將在一場閉門會議中討論緬甸局勢。

據法新社報道稱緬甸軍方2月1日推翻文人領袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）政府並拘禁她，終結緬甸十年來的民主實驗。隨後緬甸社會持續動蕩，每天都有大型抗議。

目前各國正加強施壓力道，西方強權一再對緬甸將領祭出制裁，英國也要求於5日召開聯合國安全理事會會議。然而軍政府忽視全球譴責，反而以更大的力道回應人民抗爭。

聯合國緬甸事務特使柏其納Christine Schraner Burgener今天告訴記者：「光是今天就有38人死亡。」她還說，自軍方接管政府以來，死亡人數已超過50 人，還有更多人受傷。柏其納指出：「今天是發生政變以來最血腥的一天。」但她未提供各地死亡人數等進一步細節。柏其納要求聯合國對緬甸軍事將領採取「非常強硬的措施」，還說自己與軍方溝通時，軍方並不理會制裁威脅。