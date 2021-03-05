因“電視認罪”，澳洲SBS廣播公司停播央視與CGTN新聞節目

澳大利亞公共媒體，特別服務廣播公司（SBS）3月5日宣布，在意識到圍繞這些頻道的嚴重人權問題之後，暫停轉播中國官媒中央電視台（CCTV）和中國環球電視網（CGTN）的新聞節目。

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SBS發言人向路透社表示，中國官媒中央電視台和CGTN的節目將不會在周六播出，SBS正在審查來自一個人權組織的投訴。SBS在一份聲明中說，“鑒於該投訴引起的嚴重關切，以及所涉及的材料的複雜性，我們決定暫停播放海外來源的CGTN和中國中央電視台的新聞簡報，同時我們對這些服務進行評估”。

SBS新聞網站的一篇報道稱，在英國媒體監管機構因 “嚴重違規違法”而吊銷CGTN在英國播放的牌照後，人權組織 “保護衛士”（Safeguard Defenders）亦致函SBS。中國外交部尚未回應記者的置評請求。據悉，SBS此前收到人權組織“保護衛士”的投訴信，稱中國中央電視台在2013年至2020年期間播出了涉及近56人的被迫電視認罪節目。投訴信寫道，“這些廣播涉及提取、包裝和播放在脅迫和酷刑條件下被關押的囚犯被迫和虛假的招供。”

信中還說，“這些犯罪行為涉及在起訴、審判或定罪之前很早就從嫌疑人那裡獲得‘供詞’，而且在很多情況下，受害者被單獨關押在秘密地點，無法接觸到法律顧問。”報導指，“大量的‘懺悔’內容不僅在中國播出，而且通過中國中央電視台第4套節目（CCTV-4）和CGTN在國際上播出。”

據悉，SBS的全球觀察（World Watch）欄目曾固定轉播CGTN的15分鐘英語節目以及CCTV-4的30分鐘的普通話節目。此前英國媒體監管機構，英國通訊管理局(Ofcom)吊銷了CGTN的播出權，但是法國監管機構則對CGTN的播出予以放行。